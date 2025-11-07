外送員是不是勞工？勞動部雇傭認定引爆熱議

【可是panda、uber說自己是承攬關係、非勞工？】

所謂的承攬，指的是「完成特定工作以獲得報酬」的法律關係，說起來很抽象，但其實「工程」就是一種典型的承攬，你請某人幫你蓋好某棟房子，並以房子蓋好後給最終報酬。

勞動部雖然認定兩家業者是雇傭關係，但這還不是最終的答案，因為進行法律認定的最後機關是「法院」，或許這也是兩家業者仍在堅持的原因。

而兩家業者旗下註冊的外送員分別有2萬、3萬，要轉換成勞雇關係的成本很大，我認為業者不會輕易退讓，那麼接下來勢必會開罰，一切就會走到法院裡見真章。