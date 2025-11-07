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言論自由，但不是任意妄為─從撕文宣事件思考台灣的言論自由

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-10-09更新 2025-11-07
雷皓明律師
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一名中國遊客旅經台灣大學，撕毀校內之連儂牆文宣，檢方偵訊後做出緩起訴處分，移民署接著驅逐與發出限制入境命令。 每次發生這種事件，網路上都會有一種說法與疑問：「這難道不是言論自由嗎？如果破壞公物、潑漆、砍銅像都是言論自由的話，為什麼撕文宣、其他的破壞不是言論自由？是我們不喜歡的言論就沒有言論自由嗎？」

【如果破壞公物、潑漆、砍銅像都是言論自由的話，為什麼撕文宣、其他的破壞不是言論自由？】

一名中國遊客旅經台灣大學，撕毀校內之連儂牆文宣，檢方偵訊後做出緩起訴處分，移民署接著驅逐與發出限制入境命令。

每次發生這種事件，網路上都會有一種說法與疑問：「這難道不是言論自由嗎？如果破壞公物、潑漆、砍銅像都是言論自由的話，為什麼撕文宣、其他的破壞不是言論自由？是我們不喜歡的言論就沒有言論自由嗎？」 很多人會直覺地認為「這根本不一樣！」但又說不出個所以然，甚至是會慢慢接受，覺得這種說法好像也沒錯。

看到大家總是拿著言論自由出來講，其實很令人開心，這代表著言論自由深植台灣人的人心；但另一方面也覺得有點可惜，因為言論自由雖然深植人心，但好像是一種不太正確的方式。

憲法保障人民有言論自由，意思就是我們享有自由說話、表達意見的權利，這個是沒有錯的。 但就像我們知道殺人不是你的行動自由一樣，任何的自由都有所限制，因為我們是一個群體社會，需要為了彼此的自由做一點犧牲，才能享有一個平和的社會。

這個限制的方式就是透過法律。法律規定殺人、傷害罪，限制了人們行動自由受限，因為再怎麼自由都不能傷害他人；法律規定誹謗罪，讓人們的言語受限，因為再怎麼自由都不能說假話損人名譽。因此，傷害人不是自由，誹謗也不會是自由。

但在某些特別的情況下，我們會覺得「情有可原」，即便你做了「不屬於自由」的事，法律也選擇原諒，像正當防衛、緊急避難就是常見的情有可原。

【破壞公物、潑漆或砍銅像，都涉及「毀損罪」，意味著這不是你的自由；同理，撕傳單也涉及毀損罪，那麼撕傳單就不是言論自由。】

但這些行為都不是為了破壞而破壞，而是表達某種政治訴求的一種方式，因此就衍生出「政治性言論」的爭議，也就是能不能因為他們是在表達政治訴求，就原諒違法的行為？能不能因為是政治訴求，就算是情有可原？

好像因為台灣太常發生這種事，導致大家覺得台灣很亂、潑漆砍銅像都是言論自由，但其實並不是這樣的。 雖然台灣的法院很注重人權規範，但其實過去發生的許多激進言論，像是陽明公園割銅像案、中正高中割銅像案、慈湖潑漆案等，最後法院大多都認為「太超過」判有罪，代表這些行為在這個時代看來還是屬於違法，「都不是言論自由」。 （可參考高等法院107年度上訴字1932號、士林地院107年度易字第482號、桃園地法107年度矚易字第1號刑事判決）

我國比較常承認的政治性言論，反而是辱罵公務員或立法委員等，即便是惡罵，法院通常都認為這種政治意見可以受到高度的保障。 （可參考高雄地院108年度審易字第1455號刑事判決）

【自由，不是你想做什麼都可以。】

假如你覺得潑漆、破壞銅像違法，就應該要覺得撕傳單違法；假如你覺得撕傳單違法，那你也應該知道潑漆、破壞銅像是違法的。不管是潑漆、破壞銅像、還是撕傳單，他們原則上都不在我國現在實務上言論自由的範圍內，除非特別情有可原，否則都一樣。

也正因如此，潑漆、破壞銅像、撕傳單是否違法只是表面議題， 在法律之外，真正重要的還是「他想表達什麼言論？你是否支持他的意見？」，這才是在最近風波當中我們最需要思考的事情。

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