言論自由，但不是任意妄為─從撕文宣事件思考台灣的言論自由

【如果破壞公物、潑漆、砍銅像都是言論自由的話，為什麼撕文宣、其他的破壞不是言論自由？】

一名中國遊客旅經台灣大學，撕毀校內之連儂牆文宣，檢方偵訊後做出緩起訴處分，移民署接著驅逐與發出限制入境命令。

每次發生這種事件，網路上都會有一種說法與疑問：「這難道不是言論自由嗎？如果破壞公物、潑漆、砍銅像都是言論自由的話，為什麼撕文宣、其他的破壞不是言論自由？是我們不喜歡的言論就沒有言論自由嗎？」 很多人會直覺地認為「這根本不一樣！」但又說不出個所以然，甚至是會慢慢接受，覺得這種說法好像也沒錯。

看到大家總是拿著言論自由出來講，其實很令人開心，這代表著言論自由深植台灣人的人心；但另一方面也覺得有點可惜，因為言論自由雖然深植人心，但好像是一種不太正確的方式。

憲法保障人民有言論自由，意思就是我們享有自由說話、表達意見的權利，這個是沒有錯的。 但就像我們知道殺人不是你的行動自由一樣，任何的自由都有所限制，因為我們是一個群體社會，需要為了彼此的自由做一點犧牲，才能享有一個平和的社會。

這個限制的方式就是透過法律。法律規定殺人、傷害罪，限制了人們行動自由受限，因為再怎麼自由都不能傷害他人；法律規定誹謗罪，讓人們的言語受限，因為再怎麼自由都不能說假話損人名譽。因此，傷害人不是自由，誹謗也不會是自由。

但在某些特別的情況下，我們會覺得「情有可原」，即便你做了「不屬於自由」的事，法律也選擇原諒，像正當防衛、緊急避難就是常見的情有可原。