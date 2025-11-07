「被遺忘權」的地域差異：在歐盟有效，台灣又如何？

【Google的被遺忘權，在台灣可沒有】
今年韓國大劇「WWW請輸入檢索詞」，講述網路搜尋引擎業者能否刪除搜尋記錄的大爭議。碰巧的是，Google最近在歐盟判決取得一項勝利，「被遺忘權」有地區界線，只有歐盟地區的使用者請求刪除資料時，Google需要配合，其他地區則無需刪除。到底什麼是被遺忘權？台灣會不會受到影響？有沒有其他辦法請Google刪除呢？
【什麼是被遺忘權？】
被遺忘權，源自於歐盟的資料保護規範（General Data Protection Regulation，GDPR），第17條保障個人資料的主人在特定情況下，可以要求資料持有人把相關的個人資料移除。 舉例來說，我的家庭資料、地址或電話，被公布在某網頁上，只要符合特定情況，我可以要求這個網頁撤下來。
特定情況，包含現況已經不符合當初取得資料的目的，或是資料本來就是不合法取得，這時候都可以請求對方移除資料。 例如，我的地址電話是被不法洩漏的，我就可以請求移除。
綜合這些，讓我的資料不再被記錄於網路上、不再被他人搜尋到，讓我能夠從網路世界裡「被遺忘」，這就是所謂的被遺忘權。
【歐盟區有被遺忘權，但其他地方不一定】
其實「搜尋引�擎」到底要不要配合刪除資料，在更久以前就有爭議，他們覺得自己只是提供搜尋資料，又不是把個資真的上傳到網路上的人，沒有責任配合刪除。但在之前的歐盟判決裡，已認定搜尋引擎也有責任要實現被遺忘權。 （可以看歐盟法院C‑131/12這個案子，Google與西班牙政府之間的爭議）
今年的判決，則是針對遺忘權的實現範圍產生爭議，到底Google有沒有必要把全世界的搜尋紀錄都進行遮蔽或刪除，以保護個人資料。 法院判決是認為，被遺忘權畢竟是源自於歐盟的法律，因此在歐盟區內勢必要依照歐盟的法制進行遵循；但在歐盟之外，則應視各地法規如何規定，搜尋引擎沒有一定要在其他地區配合被遺忘權的實施。 （請看歐盟法院C‑507/17這個案子）
因此，遺忘是一定要遺忘，只是怎麼被遺忘、在哪個區域被遺忘，並不是個舉世皆然的標準。
【那台灣呢？台灣有被遺忘權嗎？】
歐盟判決說歐盟以外不用遺忘，要看各地法規。 以台灣來說，確實是有跟被遺忘權類似的權利。例如我國個資法第11條規定，當事人在「個資蒐集目的消失」或是「蒐集期限屆滿」的時候，可以請求對方刪除、停止處理或加以利用你的個資；除此之外，違反個資法所蒐集到的資料，也可以請對方刪除。而第19條也規定，即便是公開取得的個資，當事人有重大利益值得保護時，也可以請求刪除。
這些規定，某程度上來說算是一種被遺忘權，只不過可能跟歐盟的規定不太一樣，歐盟是有一條規定特別處理當事人的刪除請求，而我們是四散在各條文去處理刪除請求，這一點，可能也會導致臺灣的被遺忘權跟國外實施情形產生不同。 話雖如此，但我國其實還沒有被遺忘權的判決出現，曾經有一個當事人去提告，但法院並沒有具體討論到被遺忘權該怎麼使用的問題，真的很可惜。
對我來說，被遺忘權除了是一種法律爭議以外，更是一種價值的取捨。 以「WWW請輸入檢索詞」韓劇的劇情為例，到底主角所任職的網路公司，可不可以在某件社會爭議的風頭上，刪除某個特定關鍵字、新聞，讓人民搜尋不到呢？（這不是暴雷，不要緊張） 刪除的理由，可以是希望保護當事人、避免謠言流傳；不刪除的理由，可以是資訊的流通自由、人民的資訊權利。
如果某人有個誹聞、醜聞在網路上流傳，你覺得這個消息該不該留著？ 如果換成是你，你覺得這個消息又該不該留著？或是該留多久呢？ 你怎麼看？