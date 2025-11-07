「被遺忘權」的地域差異：在歐盟有效，台灣又如何？

【那台灣呢？台灣有被遺忘權嗎？】

歐盟判決說歐盟以外不用遺忘，要看各地法規。 以台灣來說，確實是有跟被遺忘權類似的權利。例如我國個資法第11條規定，當事人在「個資蒐集目的消失」或是「蒐集期限屆滿」的時候，可以請求對方刪除、停止處理或加以利用你的個資；除此之外，違反個資法所蒐集到的資料，也可以請對方刪除。而第19條也規定，即便是公開取得的個資，當事人有重大利益值得保護時，也可以請求刪除。

這些規定，某程度上來說算是一種被遺忘權，只不過可能跟歐盟的規定不太一樣，歐盟是有一條規定特別處理當事人的刪除請求，而我們是四散在各條文去處理刪除請求，這一點，可能也會導致臺灣的被遺忘權跟國外實施情形產生不同。 話雖如此，但我國其實還沒有被遺忘權的判決出現，曾經有一個當事人去提告，但法院並沒有具體討論到被遺忘權該怎麼使用的問題，真的很可惜。

對我來說，被遺忘權除了是一種法律爭議以外，更是一種價值的取捨。 以「WWW請輸入檢索詞」韓劇的劇情為例，到底主角所任職的網路公司，可不可以在某件社會爭議的風頭上，刪除某個特定關鍵字、新聞，讓人民搜尋不到呢？（這不是暴雷，不要緊張） 刪除的理由，可以是希望保護當事人、避免謠言流傳；不刪除的理由，可以是資訊的流通自由、人民的資訊權利。

如果某人有個誹聞、醜聞在網路上流傳，你覺得這個消息該不該留著？ 如果換成是你，你覺得這個消息又該不該留著？或是該留多久呢？ 你怎麼看？