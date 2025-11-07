高市議會限制質詢順序及散會時間是否違法？

【議會一定要準時下班嗎？可以因此不讓議員質詢嗎？】

根據會議記錄，高雄市議會要大家「準時下班」的理由是因為前次市長質詢太晚散會（晚上11點），所以希望這次能夠「依照議事規則散會」；而議事規則雖然沒有說幾點要散會，但依照議會決定的「議事日程」，表定確實是6點散會。 這麼看來，說準時下班好像是於法有據。

但沒問完怎麼辦？可以用抽籤的方式決定嗎？ 高雄市議會市政質詢辦法只有說「質詢順序」的部分可以抽籤決定（例如誰第一個問、誰最後問），並沒有說「誰來問」可以抽籤決定，那看起來應該是大家��都有權利問、也必須問到才行（第4條、第6條）；

現在的議會就像是用質詢順序來間接決定誰可以質詢，因為順序在前的就問得到；順序在後的，因為表定六點散會就問不到。

可是，高雄市議事規則第26條也規定，散會時間到，而會議還沒開完，主席可以徵詢出席議員過半數的同意後，看是延長時間，或宣告散會。因此理論上，議會也沒有一定要準時散會才對，還是可以看開會情形再決定。 現在的高雄市議會感覺就像是在時間還沒到之前就決定一定要散會，不論議題內容是什麼。 這不是說不行，根據地方立法機關組織準則第27條規定，地方議會的議事程序，是由議會自治，議會本來就可以有自己的考量去決定議事程序。 只是理由是什麼？在「準時下班」跟「保障議員質詢權」之間，為什麼毫不猶豫選擇前者？我覺得這才是這次準時下班爭議中比較大的問題。

議會要改善散會時間延遲的狀況，其實可以選擇重新調整議程，或修訂議事規則等手段，避免可能會實質限制議員質詢權的方式，盡量讓大家都能問到、卻又不會熬夜。 現在的這種「抽籤做法」，反而像是為了準時下班而質詢一樣，讓本來應該負責監督市政的議員沒辦法監督到，降低了議員、議會的功能。

這樣的做法值不值得鼓勵？地方議會是地方市民選出來的，不是高雄市民的我，真的不能說什麼，只能由高雄市民自己來監督當地議員了。