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高市議會限制質詢順序及散會時間是否違法？

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-10-14更新 2025-11-07
雷皓明律師
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高雄市議會9月底通過黨團協商，議員市政質詢的順序採登記抽籤，且最晚在下午6點30分就要散會，讓沒抽到籤的幾位議員無法質詢。高雄市議會可以這樣做嗎？議員可以提告嗎？

【議會也要準時下班？質詢先抽籤試手氣？】

高雄市議會9月底通過黨團協商，議員市政質詢的順序採登記抽籤，且最晚在下午6點30分就要散會，讓沒抽到籤的幾位議員無法質詢。高雄市議會可以這樣做嗎？議員可以提告嗎？

【要回答這個問題，我們可能得先回想「議會在做什麼？」】

議會是地方立法機關，為了奠定「地方自治」的基礎，由人民選出一定數量的議員執行立法權，並且透過這些「民意代表」的質詢、預算審查，直接反映民意、監督市政。

根據地方制度法第34條第1項和第48條第2項，議員在議會開會時有質詢的職權。 議員藉由質詢，一方面可以了解地方政府施政的狀況，進而影響施政方向，另一方面可以透過質詢表達立場，將民意傳達給地方政府，同時也提供官員政策辯護的機會，透過公開的答詢澄清政策問題，讓民眾瞭解，並提昇政府施政的合法性。

【議會一定要準時下班嗎？可以因此不讓議員質詢嗎？】

根據會議記錄，高雄市議會要大家「準時下班」的理由是因為前次市長質詢太晚散會（晚上11點），所以希望這次能夠「依照議事規則散會」；而議事規則雖然沒有說幾點要散會，但依照議會決定的「議事日程」，表定確實是6點散會。 這麼看來，說準時下班好像是於法有據。

但沒問完怎麼辦？可以用抽籤的方式決定嗎？ 高雄市議會市政質詢辦法只有說「質詢順序」的部分可以抽籤決定（例如誰第一個問、誰最後問），並沒有說「誰來問」可以抽籤決定，那看起來應該是大家都有權利問、也必須問到才行（第4條、第6條）；

現在的議會就像是用質詢順序來間接決定誰可以質詢，因為順序在前的就問得到；順序在後的，因為表定六點散會就問不到。

可是，高雄市議事規則第26條也規定，散會時間到，而會議還沒開完，主席可以徵詢出席議員過半數的同意後，看是延長時間，或宣告散會。因此理論上，議會也沒有一定要準時散會才對，還是可以看開會情形再決定。 現在的高雄市議會感覺就像是在時間還沒到之前就決定一定要散會，不論議題內容是什麼。 這不是說不行，根據地方立法機關組織準則第27條規定，地方議會的議事程序，是由議會自治，議會本來就可以有自己的考量去決定議事程序。 只是理由是什麼？在「準時下班」跟「保障議員質詢權」之間，為什麼毫不猶豫選擇前者？我覺得這才是這次準時下班爭議中比較大的問題。

議會要改善散會時間延遲的狀況，其實可以選擇重新調整議程，或修訂議事規則等手段，避免可能會實質限制議員質詢權的方式，盡量讓大家都能問到、卻又不會熬夜。 現在的這種「抽籤做法」，反而像是為了準時下班而質詢一樣，讓本來應該負責監督市政的議員沒辦法監督到，降低了議員、議會的功能。

這樣的做法值不值得鼓勵？地方議會是地方市民選出來的，不是高雄市民的我，真的不能說什麼，只能由高雄市民自己來監督當地議員了。

【議員覺得不公平去提告，會有效嗎？】

有議員認為現在的狀況等於是變相剝奪議員的職權，於是去法院遞狀，要求對高雄市議會聲請「定暫時狀態之處分」，訴求高雄市議會應該在會期中另行安排時間，讓其他「手氣不好」的議員也能質詢市長。

「定暫時狀態之處分」是為了避免訴訟程序中，權利發生緊急危險來不及救濟，或是要防止重大損害產生，當事人可以請法院做一個暫時性處分。 例如甲想參選立委，但中選會認為資格不符不准許，甲雖然可以慢慢打官司去證明自己是對的，但官司打完了、選舉也選完了，沒有意義，因此甲可以先請法院作出一個處分，讓他在官司勝利前先參選，暫時的保障他參選的權利。

議會為了「準時下班」所做的決議，將可能使任何一位議員無法在議會上質詢，加上議會開議期間和日程有固定，錯過了就不再回來，議員向法院聲請「定暫時狀態之處分」，或許可以有效保障自己的質詢權。

但是，假設行政法院肯下裁定， 由於這類處分只是「暫時」給與權利保護，到底最後誰有理，還是要經過訴訟裁判，議員就必須在10日內另外針對「限制質詢權」提起行政訴訟。如果不提的話，法院最後依法必須撤銷原裁定，也就是回到議員只能抽籤質詢的結果，最後也是一場空。 (可參考最高行政法院100年度裁字第3073號裁定、最高行政法院107年度裁字第1764號裁定，未起訴依法要撤銷原裁定)

議會有「議會自律」原則，各議會的運作都不盡相同，不能用相同標準，當然議會做事有效率，議事人員就也能準時下班，但如果可能會犧牲議員背後所代表的民意權益，無法充分保障議員職權，這樣的議會程序能不能滿足人民的期待就得打問號。

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