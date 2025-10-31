毒狗不起訴，動保法的罪與罰名不正的問題

【殺害、重傷動物，要坐牢並繳納罰金】

重傷或殺害動物，是動保法裡最嚴重的罪行。 很多人可能還誤以為與動物相關的處罰只會「罰錢了事」，但這已經是十幾年前的知識了。針對重傷或殺害動物這種罪行，依照現行動保法已經是有刑責的。

宰殺或故意重傷動物，從民國104年起就開始處1年以下有期徒刑，還可以併科罰金，意思就是�不僅要罰錢，嚴重者還要坐牢處罰。

實務上常發生的狀況是虐殺動物的罪犯不見得被判虐待動物罪，而是「毀損罪」。因為只要是有主人的寵物，在法律上會將寵物認定成「物品」，而主人是「物品所有人」，因此虐殺別人家的毛孩，在法律上同時是虐待動物也是毀損物品。

但根據刑法的競合規定（同時構成兩種罪名該怎麼辦的規定），法律上一定要「選比較重的罪名來罰」，導致最後被告的罪名都是被判毀損罪（毀損是2年以下，當時的虐殺動物是1年以下），而不能「正名」成他們應有的刑責，只有虐殺流浪動物的，才會被依照動保法來處罰。

罰的比較重或許是好事，但罰的「名不正」可能也就導致虐待動物與處罰之間難以連結。 或許是因為虐殺動物仍層出不窮、或許是為了導正罪名，自民國106年起，虐殺動物的罪刑再度加重，處2年以下有期徒刑，意味著未來再虐殺動物，不管是流浪動物或有主人的寵物，都可以依照動保法的罪名去處罰，而且罰的又更重了。

而像新聞中的這種「大量毒殺」案件，則有更重的處罰。 針對有計畫性使用藥物、槍械謀殺大量動物者，從1年起跳，最重可以罰到5年。不僅如此，依照動保法第25條之1，主管機關還可以公布罪犯的姓名、照片和違法事實，讓社會好好看看到底是誰會做出這種事。相較於一般刑法罪責，這真的是無法比擬的嚴重。