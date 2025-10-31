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毒狗不起訴，動保法的罪與罰名不正的問題

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-10-24更新 2025-10-31
雷皓明律師
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近期看到一則新聞，讓我想到最近合作團體提及的一個案子。 同樣是毒狗，數量少了一些（2隻），但最後卻獲得檢方的不起訴處分…

【殺害、重傷動物，要坐牢並繳納罰金】

重傷或殺害動物，是動保法裡最嚴重的罪行。 很多人可能還誤以為與動物相關的處罰只會「罰錢了事」，但這已經是十幾年前的知識了。針對重傷或殺害動物這種罪行，依照現行動保法已經是有刑責的。

宰殺或故意重傷動物，從民國104年起就開始處1年以下有期徒刑，還可以併科罰金，意思就是不僅要罰錢，嚴重者還要坐牢處罰。

實務上常發生的狀況是虐殺動物的罪犯不見得被判虐待動物罪，而是「毀損罪」。因為只要是有主人的寵物，在法律上會將寵物認定成「物品」，而主人是「物品所有人」，因此虐殺別人家的毛孩，在法律上同時是虐待動物也是毀損物品。

但根據刑法的競合規定（同時構成兩種罪名該怎麼辦的規定），法律上一定要「選比較重的罪名來罰」，導致最後被告的罪名都是被判毀損罪（毀損是2年以下，當時的虐殺動物是1年以下），而不能「正名」成他們應有的刑責，只有虐殺流浪動物的，才會被依照動保法來處罰。

罰的比較重或許是好事，但罰的「名不正」可能也就導致虐待動物與處罰之間難以連結。 或許是因為虐殺動物仍層出不窮、或許是為了導正罪名，自民國106年起，虐殺動物的罪刑再度加重，處2年以下有期徒刑，意味著未來再虐殺動物，不管是流浪動物或有主人的寵物，都可以依照動保法的罪名去處罰，而且罰的又更重了。

而像新聞中的這種「大量毒殺」案件，則有更重的處罰。 針對有計畫性使用藥物、槍械謀殺大量動物者，從1年起跳，最重可以罰到5年。不僅如此，依照動保法第25條之1，主管機關還可以公布罪犯的姓名、照片和違法事實，讓社會好好看看到底是誰會做出這種事。相較於一般刑法罪責，這真的是無法比擬的嚴重。

【但可惜的是，至今似乎還沒有一件因大量毒殺而被判刑的案例。】

舉例來說，我看到的毒狗案件，當事人在屏東，因自家飼養的雞隻有遭流浪狗咬死，於是在誘餌內加入老鼠藥，蓄意毒殺2隻流浪狗。對於毒殺的故意、事實，被告都不否認，但最終檢察官給出了一個不起訴處分。

不起訴的理由，檢察官說是因為「被告坦承犯行、後悔、無前科」，而且「被告是79歲，知識、判斷能力均有限的長者」，不知可通報縣政府處理，因此認為不起訴比較恰當。

這個處分合法（對於某些罪檢察官有權決定不起訴），但是否合理？我不知道。 除了這次北投的毒狗案，台灣許多毒殺流浪動物的案例，都是發生在中南部，而且是農家。 普遍來說務農的人大多還是老一輩，他們可能確實不知道法律的規定，或著說他們更在意自己的生計。你要讓一個79歲的老人家因此去坐1年以上的牢，對他來說是個難以承受的折騰；但另一方面，他確實是用殘忍且違法的方式在「解決問題」。

這個問題裡突顯的衝突，讓我覺得動保議題的下一步可能不是再加重處罰，而是宣導或傳達，讓不熟法律的人可以知道「時代已經改變」，並且告訴他們解決問題的正確方式。

【流浪動物的正確處置方式】

依照動保法，政府有責任要處理動物，不得放任動物遊蕩。如果流浪動物對你帶來困擾，你有權利請求政府替你解決問題，而處理的方法是以「收容」為原則，也就是由政府統一進行管理。

如果你會擔心，現在的動保法原則上已經「禁止撲殺」來解決流浪動物的問題。依照動保法第12條，除非收容後動物有不治重病或傳染病，才可以用人道的方式讓牠離開這個世界。除此之外，就是透過收容配合絕育，從源頭盡量解決流浪動物的問題。 因此，如果你也碰到流浪動物，或是遭遇牠們帶來的環境、安全問題，不用再擔心所謂的「安樂死」，或是抓捕後對動物不利的情況。

流浪動物的正確應對方式，老一輩的長者或其他資訊不充分的人可能都完全不了解，這除了靠政府的宣導，也必須靠你我的協助，因為我們就是能夠對話的最直接管道。

流浪動物確實可能帶來環境與社會問題，但要處理流浪動物並不應該透過「殺害」，而可以依循法律途徑來解決，一方面避免刑責，二方面也能保護動物生命，這才是利己又利「牠」的最好辦法。

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