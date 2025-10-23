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公務員的政治表達限制：揭開高市某國小人事主任被要求寫心得文的背後

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-11-14更新 2025-10-23
雷皓明律師
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高雄市某國小人事主任在假日時參加論壇上台發表對於韓國瑜就任後的不滿，惹禍上身，被要求寫3000字的心得文。 難道公務員就不能批評市長或候選人嗎？公務人員是否不能發表政治意見呢？可以罰寫心得文嗎？

【公務員辦事要中立，不能隨意發表政治意見】

想像一個情況：你去戶政事務所辦事，結果承辦人員先問你：「我支持綠/藍，請問你是藍還綠？」

這種時候除了你可能不悅以外，更重要的是你可能會備感威脅，畢竟你不知道你要辦理的公事，會不會因為你的答案而有不同的結果。 因此，法律要求公務員「行政中立」，做事的時候不能因為政治、政黨或特定候選人，而給予差別待遇。

為了實現這個目標，「公務人員行政中立法」除了要公務員在辦公的時候秉持中立，也要公務員不能任意發表政治意見。其中最基本的要求，是不能在「上班時間」從事政黨或其他政治團體活動。這一點還算可以接受，類似於一般企業希望你上班的時候不要做私事一樣。

但除此之外，公務人員不能做以下六件事，來支持/反對特定的政黨、團體或候選人： 1.濫用行政資源製作與散佈文宣 2.在辦公室懸掛旗幟或穿著特定服飾 3.對其他公務員或辦公對象下達相關指示 4.主持集會、發起遊行或領導連署活動 5.在大眾傳播媒體具銜或具名廣告 6.公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票

因此，公務員不只在上班的時候不能從事政治活動，下班以後，也不能做上面六件事情來表達他們的政治意見。

【新聞中的主任，真的違反行政中立法嗎？】

根據新聞，這名主任是在「假日」的時候參加論壇，因此，並不是在上班時間表達他的政治意見，這部分是沒有違法疑慮。但他有沒有違反下班的政治表達限制呢？

如果逐點來分析的話，確實有可能屬於上面的第4、第6點。 不過根據新聞報導，這個論壇是「公民割草行動」所主辦，因此他並沒有主持或發起集會遊行的問題；不僅如此，他是戴著口罩而上台發表意見，之所以會曝光，身分是被其他人起底出來的，因此，他可能不是公開的去反對特定公職候選人。 總而言之，這位人事主任雖然發表了政治意見，但既不是在上班時間，又不是在下班之後濫用公務資源、公開發表意見，似乎是沒有違反法律的規定。

【不曉得你們是否認同，公務員連下班以後都不能表態支持政黨、候選人呢？】

我覺得公務員行政中立法是必要的，因為公務有點像是一個獨占的服務或商品，你只能找政府買，不能去找私人企業辦，因此，我希望政府給我的「服務」是要平等的，不能因為我支持/反對誰，就對我「辦事不力」。

但在此之外，假如公務員要利用非上班時間、非公務行為表達他的政治意見，我會覺得這些就算是公務員的自由，畢竟他沒有濫用公權力，也沒有使用到公務的時間，那麼他想說什麼、做什麼，其實也不干預到我的生活、我的權利。

現在的規定，比較像是希望公務員「不要公開」表達政治意見：不要用媒體、不要公開站台，私下講都可以。這種「偷偷」的感覺，好像是在做什麼見不得光的事，但政治明明就是一件可以公開或可以討論的事，像上面的第4點到第6點，我覺得就讓公務員的能講的話變少了，尤其在社群媒體、網路發達的現在，無非是讓公務員在自己的時間也很多話都不能說，例如公務員可能不能在自己的臉書上發表政治意見，或是像這則新聞一樣，在假日參加論壇發表意見都會被處罰。

只要公務員行政能夠中立，他的政治意見我想我也能尊重。比起不發表政治意見但行事偏頗，我覺得色彩明顯但做事公正，這種風格更讓人喜歡。

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