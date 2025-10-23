公務員的政治表達限制：揭開高市某國小人事主任被要求寫心得文的背後

【公務員辦事要中立，不能隨意發表政治意見】
想像一個情況：你去戶政事務所辦事，結果承辦人員先問你：「我支持綠/藍，請問你是藍還綠？」
這種時候除了你��可能不悅以外，更重要的是你可能會備感威脅，畢竟你不知道你要辦理的公事，會不會因為你的答案而有不同的結果。 因此，法律要求公務員「行政中立」，做事的時候不能因為政治、政黨或特定候選人，而給予差別待遇。
為了實現這個目標，「公務人員行政中立法」除了要公務員在辦公的時候秉持中立，也要公務員不能任意發表政治意見。其中最基本的要求，是不能在「上班時間」從事政黨或其他政治團體活動。這一點還算可以接受，類似於一般企業希望你上班的時候不要做私事一樣。
但除此之外，公務人員不能做以下六件事，來支持/反對特定的政黨、團體或候選人： 1.濫用行政資源製作與散佈文宣 2.在辦公室懸掛旗幟或穿著特定服飾 3.對其他公務員或辦公對象下達相關指示 4.主持集會、發起遊行或領導連署活動 5.在大眾傳播媒體具銜或具名廣告 6.公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票
因此，公務員不只在上班的時候不能從事政治活動，下班以後，也不能做上面六件事情來表達他們的政治意見。
【新聞中的主任，真的違反行政中立法嗎？】
根據新聞，這名主任是在「假日」的時候參加論壇，因此，並不是在上班時間表達他的政治意見，這部分是沒有違法疑慮。但他有沒有違反下班的政治表達限制呢？
如果逐點來分析的話，確實有可能屬於上面的第4、第6點。 不過根據新聞報導，這個論壇是「公民割草行動」所主辦，因此他並沒有主持或發起集會遊行的問題；不僅如此，他是戴著口罩而上台發表意見，之所以會曝光，身分是被其他人起底出來的，因此，他可能不是公開的去反對特定公職候選人。 總而言之，這位人事主任雖然發表了政治意見，但既不是在上班時間，又不是在下班之後濫用公務資源、公開發表意見，似乎是沒有違反法律的規定。
【不曉得你們是否認同，公務員連下班以後都不能表態支持政黨、候選人呢？】
我覺得公務員行政中立法是必要的，因為公務有點像是一個獨占的服務或商品，你只能找政府買，不能去找私人企業辦，因此，我希望政府給我的「服務」是要平等的，不能因為我支持/反對誰，就對我「辦事不力」。
但在此之外，假如公務員要利用非上班時間、非公務行為表達他的政治意見，我會覺得這些就算是公務員的自由，畢竟他沒有濫用公權力，也沒有使用到公務的時間，那麼他想說什麼、做什麼，其實也不干預到我的生活、我的權利。
現在的規定，比較像是希望公務員「不要公開」表達政治意見：不要用媒體、不要公開站台，私下講都可以。這種「偷偷」的感覺，好像是在做什麼見不得光的事，但政治明明就是一件可以公開或可以討論的事，像上面的第4點到第6點，我覺得就讓公務員的能講的話變少了，尤其在社群媒體、網路發達的現在，無非是讓公務員在自己的時間也很多話都不能說，例如公務員可能不能在自己的臉書上發表政治意見，或是像這則新聞一樣，在假日參加論壇發表意見都會被處罰。
只要公務員行政能夠中立，他的政治意見我想我也能尊重。比起不發表政治意見但行事偏頗，我覺得色彩明顯但做事公正，這種風格更讓人喜歡。