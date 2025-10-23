公務員的政治表達限制：揭開高市某國小人事主任被要求寫心得文的背後

【公務員辦事要中立，不能隨意發表政治意見】

想像一個情況：你去戶政事務所辦事，結果承辦人員先問你：「我支持綠/藍，請問你是藍還綠？」

這種時候除了你��可能不悅以外，更重要的是你可能會備感威脅，畢竟你不知道你要辦理的公事，會不會因為你的答案而有不同的結果。 因此，法律要求公務員「行政中立」，做事的時候不能因為政治、政黨或特定候選人，而給予差別待遇。

為了實現這個目標，「公務人員行政中立法」除了要公務員在辦公的時候秉持中立，也要公務員不能任意發表政治意見。其中最基本的要求，是不能在「上班時間」從事政黨或其他政治團體活動。這一點還算可以接受，類似於一般企業希望你上班的時候不要做私事一樣。

但除此之外，公務人員不能做以下六件事，來支持/反對特定的政黨、團體或候選人： 1.濫用行政資源製作與散佈文宣 2.在辦公室懸掛旗幟或穿著特定服飾 3.對其他公務員或辦公對象下達相關指示 4.主持集會、發起遊行或領導連署活動 5.在大眾傳播媒體具銜或具名廣告 6.公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票

因此，公務員不只在上班的時候不能從事政治活動，下班以後，也不能做上面六件事情來表達他們的政治意見。