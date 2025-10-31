漢堡王萬聖節「戲謔對手」事件，是否涉及商標權侵害？

【怎樣算「減損商標信譽」？】

名譽這件事情在人類互罵的情況比較好理解，例如造謠、抹黑甚至罵髒話，可能都是侮辱名譽。但在「商標信譽」的情況，除了單純的抹黑以外，影響到商標的經營種類、品質、價格或其他商業利益，可能都算侵害商標信譽。

例如，某精品旅館以「香奈兒」作為招牌，但明明香奈兒知名的是衣服、化妝品等服飾與配件。在法官看來，可能就會覺得讓人誤以為香奈兒確實有經營旅館業，影響了他經營的形象，因此有減損商標信譽的疑慮。 （參考智慧財產法院105年度民商上字8號民事判決）

又例如，以「富蘭德林」當作自己投資公司的招牌，與知名的「富蘭克林」產生極端近似與衝突。假設這個「富蘭德林」實際業務又與當初註冊時不相符，陷入違法疑慮，而消費者又誤認兩者有關聯，則會讓真正的「富蘭克林」經營形象毀於一旦，這時也有減損商標信譽的疑慮。 （參考智慧財產法院民事判決104年度民商上字第22號）

另一件案例則是知名行李箱「RIMOWA」。某人以貪圖該品牌的知名度，以「ROWANA」作為商標來販賣行李箱，但相較於單件要價數萬的RIMOWA，這個類似品牌的商品只販售3千元，在消費者誤認的情況下，可能會使消費者對RIMOWA評價與產品是否優質產生降低與減損，因此有侵害商標信譽的疑慮。 （參考智慧財產法院104年度民商上字17號民事判決）

普遍來說，法院的標準是，只要有「違反社會倫理抄襲著名商標」或「提供品質較差商品」，都會讓消費者對真品、真實商標的評價降低，就算侵害商標信譽。