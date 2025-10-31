漢堡王萬聖節「戲謔對手」事件，是否涉及商標權侵害？

【使用他人商標而減損商標信譽，是侵害商標權的行為】
商標法第70條規定，如果當事人明知是別人的「著名商標」，卻還使用別人的商標或是冒用該商標，最後讓該商標的信譽受損，這樣算是一種侵害商標權的行為。而依照第69條規定，商標權人除了可以請求賠償，也可以請法院禁止或排除這種侵害行為。
所謂的著名商標，依照商標法施行細則第31條，只要有客觀證據可以證明其他事業或消費者都廣為認知是著名即可。 麥當勞作為一個世界企業，他的商標屬於著名商標沒有問題，在我國智慧財產局的商標相關案件中，也曾認為麥當勞（包含”McDonald’s”以及經典的”M”字招牌）就是一種著名商標。 （可參考智慧財產局核駁第0361898號）
那麼下一個問題就是：漢堡王萬聖節活動，是不是減損了麥當勞的商標信譽呢？
【怎樣算「減損商標信譽」？】
名譽這件事情在人類互罵的情況比較好理解，例如造謠、抹黑甚至罵髒話，可能都是侮辱名譽。但在「商標信譽」的情況，除了單純的抹黑以外，影響到商標的經營種類、品質、價格或其他商業利益，可能都算侵害商標信譽。
例如，某精品旅館以「香奈兒」作為招牌，但明明香奈兒知名的是衣服、化妝品等服飾與配件。在法官看來，可能就會覺得讓人誤以為香奈兒確實有經營旅館業，影響了他經營的形象，因此有減損商標信譽的疑慮。 （參考智慧財產法院105年度民商上字8號民事判決）
又例如，以「富蘭德林」當作自己投資公司的招牌，與知名的「富蘭克林」產生極端近似與衝突。假設這個「富蘭德林」實際業務又與當初註冊時不相符，陷入違法疑慮，而消費者又誤認兩者有關聯，則會讓真正的「富蘭克林」經營形象毀於一旦，這時也有減損商標信譽的疑慮。 （參考智慧財產法院民事判決104年度民商上字第22號）
另一件案例則是知名行李箱「RIMOWA」。某人以貪圖該品牌的知名度，以「ROWANA」作為商標來販賣行李箱，但相較於單件要價數萬的RIMOWA，這個類似品牌的商品只販售3千元，在消費者誤認的情況下，可能會使消費者對RIMOWA評價與產品是否優質產生降低與減損，因此有侵害商標信譽的疑慮。 （參考智慧財產法院104年度民商上字17號民事判決）
普遍來說，法院的標準是，只要有「違反社會倫理抄襲著名商標」或「提供品質較差商品」，都會讓消費者對真品、真實商標的評價降低，就算侵害商標信譽。
【那麼漢堡王萬聖節活動是否侵害麥當勞商標權呢？】
漢堡王扮鬼如果清楚寫著McDonald’s，應該是麥當勞的商標沒有問題。 但，這樣的行為到底算不算抄襲、違反社會倫理？我覺得可能沒有，而且萬聖節對他們來說是個歡樂與慶祝的節日，或許在當天所做的事情會放的更寬。 更何況，假如說他們有「降低真品品質」的話，不就是自打臉說「漢堡王的漢堡比較難吃」？我想這種邏輯更不會被接受XD
以我國法院的判決來看，似乎「減損商標信譽」主要還是用來處理抄襲、仿冒的假貨、假公司，至於真公司之間的幹話，或許就留待公司們自己解決了～