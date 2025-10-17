幼兒園APP強制收費，家長有無選擇權？

小孩長大會去上幼兒園，但幼兒園名額僧多粥少，所以費用居高不下，甚至家長為了讓小孩入學，還得徹夜排隊。 不過就算順利就讀，家長也不能馬上放心，新聞報導一家高雄市的幼兒園推行電子聯絡簿APP，家長接獲園方通知，試用三個月期滿後，就要開始收電子聯絡簿的費用，並註明〝若不願意使用APP，將收不到孩子照片、上課狀況、學校資訊，也將不會有紙本聯絡簿〞，幼兒園可以這樣嗎？

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