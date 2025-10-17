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看社會新聞時不時就會出現某某某偷情，配偶蒐證怒告小三、小王，對於一般人認為「這就是通姦啊」的情況，然後刑事法院或地檢署卻判決無罪或不起訴的案子，司法是悖離人民法情感了嗎？
近期因為自稱是中國間諜的王立強，在澳洲媒體上表示，中國試圖影響台灣選舉，用各種花招滲透台灣，讓原本已經胎死腹中的防範外國勢力討論又再立法院死灰復燃，究竟反滲透是怎麼個反法？
最近又開餐廳的朋友來事務所諮詢，說收到餐飲業同業公會通知，要他限期辦理入會手續和繳費，可以不要理嗎？
小孩長大會去上幼兒園，但幼兒園名額僧多粥少，所以費用居高不下，甚至家長為了讓小孩入學，還得徹夜排隊。
不過就算順利就讀，家長也不能馬上放心，新聞報導一家高雄市的幼兒園推行電子聯絡簿APP，家長接獲園方通知，試用三個月期滿後，就要開始收電子聯絡簿的費用，並註明〝若不願意使用APP，將收不到孩子照片、上課狀況、學校資訊，也將不會有紙本聯絡簿〞，幼兒園可以這樣嗎？
前立委邱毅先是被國民黨列在不分區立委名單，但他過去親中的言論受外界質疑，後來跳槽到新黨更是備受爭議。
很多朋友問我，台灣是民主國家，人民有言論自由，親中也是一種言論，為什麼親中立場表達，會遭致質疑不適合選立委呢？
在台銷售的中國華為手機，被發現更新後系統顯示「台灣」的部分被變成了「中國台灣」，於是國家通訊傳播委員會(NCC)宣布，基於維護國家尊嚴，只要手機和使用功能相近的平板等產品，申請認證時必須簽署切結書，從營幕顯示到包裝、說明書，甚至官網，都不能出現「中國台灣」的標註，有違反就撤照，NCC真的�硬起來了嗎？
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