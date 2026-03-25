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從2023年基泰大直案造成鄰近公寓傾斜，到台北松山區慶城街工程發生地層下陷，再到新北市三重區大樓因隔壁建案施工不當而傾斜。這些施工損害案件讓全台灣民眾對建築安全產生高度關注。當您的房屋因為隔壁工地施工而受損，您有權利要求賠償。本文將完整說明鄰損賠償金額的計算方式、如何向建商或包商提出鄰損求償、法律責任如何釐清。
近年來，台灣社會出現越來越多假借宗教名義進行詐騙的案件。從國際知名的韓國攝理教，到本土的龍王事件、少龍仙女班等，這些宗教詐騙案件通常會利用信徒的脆弱時刻。當人們遭遇感情、健康或事業挫折時，詐騙者就會趁虛而入。本文中律師將幫助你建立正確的宗教詐騙識別能力。
狗狗一直以來被視為人類最親密、最忠實的夥伴，然而卻仍有許多狗狗遭受被虐待的悲慘命運。根據動物保護團體的統計，台灣平均每年有上千起虐狗案件，這些無辜的生命飽受虐狗帶來的痛苦折磨。我們不能對虐狗事件視而不見，應該挺身而出，向施虐者說不！
在台灣法律中，妻子在婚姻期間受孕生下的子女，會自動被推定為婚生子女。這項婚生推定制度是為了維護家庭穩定和保護子女權益而設立。但當真實血緣與法律推定產生衝突時，就需要透過否認子女之訴來處理。本文將由專業家事律師為您詳細說明誰可以提告、時效規定、DNA鑑定等證據要求、訴訟流程、所需費用與時間，以及對親子關係和繼承權的法律效果。
「非行少年」這個名詞源自於日本，在台灣是指12歲以上、未滿18歲的青少年，因為各種原因觸犯法律或有觸犯法律之虞。我國對於少年犯罪採取「保護優於處罰」的精神，優先適用少年事件處理法而非刑法。接下來我們將以專業的法律觀點，幫助您了解台灣的少年保護制度如何運作。
車手��在做什麼？為什麼車手領錢同時觸犯詐欺、組織犯罪跟洗錢罪？車手初犯被抓的刑責有多重？不知情被當詐騙車手有救嗎？律師將於本文中說明車手的刑責、被騙當車手被抓該怎麼辦、和解有沒有用，並提供法院詐騙車手判決，幫助您了解當車手的法律風險。
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