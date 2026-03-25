「狗是人類最忠實的朋友」 向虐狗行為 SAY NO！

狗狗一直以來被視為人類最親密、最忠實的夥伴，然而卻仍有許多狗狗遭受被虐待的悲慘命運。根據動物保護團體的統計，台灣平均每年有上千起虐狗案件，這些無辜的生命飽受虐狗帶來的痛苦折磨。我們不能對虐狗事件視而不見，應該挺身而出，向施虐者說不！

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