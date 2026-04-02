查封有什麼法律效力？被查封的財產會怎麼處理？律師來說明

「查封」，是法院在強制執行程序中採取的財產保全措施。它的核心作用是限制處分，確保特定財產在法律程序完成前不會被轉移、變賣或隱匿。本文將由專業律師為您詳細解答兩大核心問題：查封具有哪些法律效力，以及被查封的財產後續會如何處理。我們將根據台灣法律實務，提供實用的資訊與建議。

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