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根據《公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則》，加盟關係指的是加盟業主透過加盟契約的方式，將商標或經營技術授權給加盟店使用。業主會協助或指導加盟店經營，而加盟店則需支付一定對價，形成繼續性的合作關係。然而，許多創業者在簽約時往往忽略了加盟合約範本中的關鍵細節。本文將從法律��專業角度出發，為您詳細解析加盟合約範本中必須注意的各項條款。
什麼是倒會？倒會有什麼法律責任？被倒會的話錢還拿得回來嗎？了解合會如何運作很關鍵，當倒會發生，我們就知道其風險和影響。本文中資深律師將說明「倒會」可能有的刑責和民事責任，並用判決幫助你快速了解！
根據刑法的規定，強制性交罪是指違反被害人意願，使用強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等手段，與被害人發生性交行為。資深刑事律師將在本文中說明法律中的強制性交有哪些構成要件、被害人有哪些求助管道、有哪些保障權益和強制性交常見的錯誤觀念與迷思。
社會通念指的是一般大眾對事物的共同認知和判斷。在法律解釋中，社會通念扮演著重要角色，常被法官用來做出判決。接下來，我們將深入探討社會通念在現代法治社會中的地位，以及它對司法判決的影響。
專利權具有「排他性」的特質，意思是只有專利權人才能合法使用這項技術。當有人未經許可擅自製造、銷售或進口受保護的產品時，就可能構成專利侵權行為。此時，專利權人有權追究對方的法律責任。本文將由資深律師為您詳細解析侵權認定的標準、法律責任的範圍，以及求償金額的計算方式。
「查封」，是法院在強制執行程序中採取的財產保全措施。它的核心作用是限制處分，確保特定財產在法律程序完成前不會被轉移、變賣或隱匿。本文將由專業律師為您詳細解答兩大核心問題：查封具有哪些法律效力，以及被查封的財產後續會如何處理。我們將根據台灣法律實務，提供實用的資訊與建議。
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