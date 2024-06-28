舔醬油事件引發的法律爭議：商譽、營業額、股價是否可要求賠償？

事情是這樣的，有一名日本高中生，在日本知名的壽司店用餐時，用舌頭舔了顧客共用的醬油瓶，不只這樣，少年還拿起茶水杯舔了一圈又放杯架中，接著用手指頭沾了口水抹到迴轉台的壽司上，而這些行為都被少年錄下來上傳到社群網站中，也瞬間引起龐大的效應，有不少人開始模仿少年的脫序行為。

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