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小林是一位專業按摩師傅，按摩技巧高超，被按過的都說讚。日前小林受到一個工作邀約，工作內容是每週到公司兩天，一天6小時，專門幫公司的同仁按摩，薪水是每個月25000元。
相信大多數人應該都曾經上過部分工時的班，部分工時的意思就是，只要不是全職人員，皆是屬於部分工時的工作人員，所以一般的超商、加油站打工等等，都是部分工時。大家在開始部分工時的工作前，都知道自己的各種「保」要怎麼保了嗎？希望透過這篇文章的小介紹，對大家有所幫助！
民法關於夫妻的財產制，如果沒有特別約定就會是法定財產制，將夫妻的財產分為「婚前財產」及「婚後財產」，只有婚後財產才是夫妻離婚時，會進行夫妻剩餘財產分配的標的。而不動產假設是在婚前就有了，自然屬於婚前財產，但如果不動產在婚後增值，增值的金額是不是婚後財產而必須分配呢？例如婚前房屋價值500萬，離婚漲到1000萬，中間增值的500萬是否為婚後財產？
事情是這樣的，有一名日本高中生，在日本知名的壽司店用餐時，用舌頭舔了顧客共用的醬油瓶，不只這樣，少年還拿起茶水杯舔了一圈又放杯架中，接著用手指頭沾了口水抹到迴轉台的壽司上，而這些行為都被少年錄下來上傳到社群網站中，也瞬間引起龐大的效應，有不少人開始模仿少年的脫序行為。
在某百貨廣場內，素來不睦的男子與女子起了口角，男子似乎脫口罵了女子「醜女」，事後男子依公然侮辱罪遭到起訴，案件進入法院後，男子抗辯當時只有說女子是「水面」，「醜女」是女子說「你罵我醜女」才順著她的話說的。
苗栗地方法院在一月的時候有一個這樣的案例，有一集合式住宅大樓，該大樓的區分所有權人會議多數同意電信公司在大樓屋頂上架設基地台。而後來則有少數住戶表示頂樓應該是所有區分所有權人共有的，在沒有經過他們的同意的情況之下，電信業者不可架設基地台。
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