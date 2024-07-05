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舔醬油事件引發的法律爭議：商譽、營業額、股價是否可要求賠償？

舔醬油事件引發的法律爭議：商譽、營業額、股價是否可要求賠償？

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-03-16更新 2024-07-05
雷皓明律師
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事情是這樣的，有一名日本高中生，在日本知名的壽司店用餐時，用舌頭舔了顧客共用的醬油瓶，不只這樣，少年還拿起茶水杯舔了一圈又放杯架中，接著用手指頭沾了口水抹到迴轉台的壽司上，而這些行為都被少年錄下來上傳到社群網站中，也瞬間引起龐大的效應，有不少人開始模仿少年的脫序行為。

【少年舔醬油，到底要賠否？】

最近說到迴轉壽司，討論的都不是壽司好不好吃，反而是討論少年舔醬油瓶的事件。

事情是這樣的，有一名日本高中生，在日本知名的壽司店用餐時，用舌頭舔了顧客共用的醬油瓶，不只這樣，少年還拿起茶水杯舔了一圈又放杯架中，接著用手指頭沾了口水抹到迴轉台的壽司上，而這些行為都被少年錄下來上傳到社群網站中，也瞬間引起龐大的效應，有不少人開始模仿少年的脫序行為。

壽司店也受到影響，餐廳門可羅雀、股價暴跌，因此近期發出改善用餐環境的聲明，並提到會對少年提起民事及刑事訴訟，未來如果有其他人模仿作出類似的行為，也絕不寬貸！

如果事件發生在台灣，壽司店依照我國的法律，可以叫少年賠什麼嗎？少年有可能會被判刑嗎？

【醬油瓶、杯子、壽司的錢可以嗎？還有可能成立刑事犯罪！？】

在少年的影片中，醬油瓶、杯子、壽司這些東西都會因為被少年舔過，店家都需要丟棄更換新的，因此少年的行為導致了這些東西的損失，依照民法「侵權行為」（民法第184條1項前段）的規定，少年需要負擔這些東西的損害賠償責任，也就是向店家賠償醬油瓶、杯子以及壽司的錢。

至於刑事犯罪上，少年則有成立刑法第354條毀損罪的可能，不過要注意的是，成立的原因不是東西毀壞，而是所謂的「致令不堪使用」，也就是少年舔的行為讓上述物品全部的效用或價值消失，而成立毀損罪。如果成立，少年可能會被判處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下的罰金。

【壽司店的「商譽」有受損嗎？可不可以叫少年賠？】

事件發生後，壽司店的生意變得慘淡，不免會讓人思考，餐廳的商譽是不是也有因為少年的行為而受損，少年要賠嗎？

依照法院判決，商譽受損害是指，一個人故意或過失的去貶損商家社會上的評價，而有「不法」的侵害商家的名譽，導致商家受到損害的情形。因此行為究竟有沒有侵害到商家的名譽（行為有沒有「不法」），就要去比較這個行為受到的保障、行為的意義和餐廳的名譽。

在這個案件中，要比較的是少年的自由權和餐廳的名譽權。一般來說，人有想做什麼就做什麼的權利，但只要侵害到別人的權利，自由就會受到限制。少年舔東西的行為雖然受到自由權的保障，可是卻會侵害到店家在社會上的評價（例如，餐廳評價下降），因此少年的自由權會受到限制，他的行為會被認定有侵害店家的商譽。

但換一個角度想，少年的行為如果是為了揭發餐廳本身就有衛生上的缺失，少年做的事雖然會使餐廳的評價下降，但卻可以讓社會大眾知道餐廳的不乾淨，這時候少年的行為就有可能更受到保障，而被認為行為沒有不法性，而不用賠錢。但少年如果真的要揭發餐廳的不乾淨，用理性的方式拍影片揭發或許比較好，用「舔」的方式，並且事後沒有跟店家說明，只是拍影片錄下，還是可能會被認為有侵害餐廳的商譽而需要負商譽減損的賠償責任。

【營業額損失、股價下跌也可以要少年賠嗎？】

至於餐廳後續客人銳減，營業額暴跌，母公司的股價也下跌許多，這些損失少年要賠嗎？

這些損害都是源自於餐廳商譽的受損而來，因此少年要不要賠就要看看前面的商譽有沒有成立，如果認定少年有侵害店家的商譽那就要賠，如果少年沒有就不用。

不過如果少年要賠，要賠多少，就會產生舉證上的問題，也就是壽司店需要提出哪些損失是因為少年的行為造成的證明。因此餐廳就要證明營業額跟股價什麼時候開始受到少年的行為影響，並且影響到什麼時候，但由於有太多不確定的因素會影響營業額跟股價，因此證明上往往都會非常困難，最後拿到跟預期有落差的賠償或是甚至拿不到。

看完上面的討論，會發現少年要賠的錢可能很少，但少年的行為還是引起社會上很大的風波，本身也是一個不道德的行為，他自己也受到社會的譴責和很多不利，所以去餐廳用餐還是秉持著尊重他人的心，做一個有道德的好客人，避免後續要處理更大更多的麻煩。

新聞來源：https://reurl.cc/y6eAaM

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