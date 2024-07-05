舔醬油事件引發的法律爭議：商譽、營業額、股價是否可要求賠償？

【壽司店的「商譽」有受損嗎？可不可以叫少年賠？】

事件發生後，壽司店的生意變得慘淡，不免會讓人思考，餐廳的商譽是不是也有因為少年的行為而受損，少年要賠嗎？

依照法院判決，商譽受損害是指，一個人故意或過失的去貶損商家社會上的評價，而有「不法」的侵害商家的名譽，導致商家受到損害的情形。因此行為究竟有沒有侵害到商家的名譽（行為有沒有「不法」），就要去比較這個行為受到的保障、行為的意義和餐廳的名譽。

在這個案件中，要比較的是少年的自由權和餐廳的名譽權。一般來說，人有想做什麼就做什麼的權利，但只要侵害到別人的權利，自由就會受到限制。少年舔東西的行為雖然受到自由權的保障，可是卻會侵害到店家在社會上的評價（例如，餐廳評價下降），因此少年的自由權會受到限制，他的行為會被認定有侵害店家的商譽。

但換一個角度想，少年的行為如果是為了揭發餐廳本身就有衛生上的缺失，少年做的事雖然會使餐廳的評價下降，但卻可以讓社會大眾知道餐廳的不乾淨，這時候少年的行為就有可能更受到保障，而被認為行為沒有不法性，而不用賠錢。但少年如果真的要揭發餐廳的不乾淨，用理性的方式拍影片揭發或許比較好，用「舔」的方式，並且事後沒有跟店家說明，只是拍影片錄下，還是可能會被認為有侵害餐廳的商譽而需要負商譽減損的賠償責任。