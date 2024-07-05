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解密部分工時工作：薪水、加班費、特休全都懂！

解密部分工時工作：薪水、加班費、特休全都懂！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-03-07更新 2024-07-05
雷皓明律師
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小林是一位專業按摩師傅，按摩技巧高超，被按過的都說讚。日前小林受到一個工作邀約，工作內容是每週到公司兩天，一天6小時，專門幫公司的同仁按摩，薪水是每個月25000元。

【這樣子的工作，原來叫「部分工時」！？】

小林是一位專業按摩師傅，按摩技巧高超，被按過的都說讚。日前小林受到一個工作邀約，工作內容是每週到公司兩天，一天6小時，專門幫公司的同仁按摩，薪水是每個月25000元。

小林認為條件不錯又可以發揮所長，考慮要不要到該公司上班，但他顧慮這樣的工作時間跟公司其他同仁一天工作8小時，一個禮拜工作五天的保障有沒有不一樣？他也有加班費可以拿嗎？有特休可以請嗎？

【部分工時是什麼？薪水、加班費怎麼算？】

首先，小林的這個工作型態特殊，是屬於所謂的「部分工時」。「部分工時」是指勞工和老闆約定的工作時間，和公司內其他全部工作的工作時間比，工作時間相對比較短，這樣的工作就是所謂的「部分工時」工作。像小林的工作時間是一個禮拜兩天一天6小時，其他的同事則是一個禮拜五天一天8小時，小林的工作就是「部分工時」。

「部分工時」的員工與一般勞工一樣受到勞工相關規範的保障，但適用上參考勞動部頒布的「僱用部分時間工作勞工應行注意事項（下稱：注意事項）」，會稍微有點不同。

在薪水方面，依照注意事項的規定，月薪制的薪水不能比依照部分工時工作時間比例計算的每月基本工資還低。以小林的例子來計算，小林每個月的固定薪水是25000元，目前規定的基本工資是26400，但小林一個月只工作48小時（二天x六小時x四週），一般工時一個月是工作時間是160小時（五天x八小時x四週）所以小林的工作法定最低工資不能低於7920元（26400元x 48/160），小林可以拿到25000元，老闆是合法的。

至於加班費的部分，計算上依注意事項的規定，則要分成兩種情況來看，一種是加班沒有超過一般的法定工作時間（8小時），加班的部分就由勞工跟老闆雙方協議要給多少；至於另一種則是超過法定工作8小時的加班，超過的部分就回歸用勞基法第24條來算。

舉例來說小林工作7小時，沒有超過法定工作時間的8小時，但比約定的6小時多1小時，這1小時的薪水，就由小林和老闆約定要給多少。

但如果小林工作9小時，超過法定工作時間的8小時，其中有2小時是沒有超過法定的，依小林和老闆的約定，另外超過法定的1小時，就要用勞基法算。不過這邊就會遇到的一個問題，一般的全時工時月薪制加班費的算法是用日薪去計算時薪再加時薪的三分之一（例：一個月26400元，時薪就是26400/30/8=110，加班1小時加班費是110+110x3/1=147元）但部分工時的小林他的日薪要除30天還是8天呢？時薪要除8小時還是除6小時呢？

依照勞委會的函釋，月薪制的1日計算如果勞雇雙方有約定就依照約定，但如果沒有約定就是依照30日，至於時薪的計算，函釋並沒有提到，筆者認為基於相同的意旨或許可以用和日薪一樣的方式去計算，也就是看勞雇雙方有沒有約定。

因此如果小林有跟老闆約定用有工作的天數算，那他的加班費就是694元（25000/8/6x4/3）那如果沒約定則是139元（25000/30/8x4/3）可以發現兩個有相當大的差距，所以在接下部分工時的工作前，加班費的「時薪計算上」務必事先和雇主確認，談清楚！

【人家全時工時有特休，部分工時也有嗎？】

至於特休的部分，一般全部工時的特休，依勞基法第38條規定，是工作滿一年會有7天。 而部分工時依注意事項，也是有特休的喔！那怎麼算呢？答案也是依比例。

以小林當例子，如果今天小林工作了1年他的特休是幾天呢？ 算式是：8（一天8小時）x 7天（法定的特休天數）x 12/40（小林一個禮拜工作12小時，一般全部工時工作法定工作時間40小時），這樣計算後就可以知道小林工作一年會有16.8小時的特休時間。

如果小林特休沒有休想要換錢，那計算上也就是16.8小時去依比例乘上時薪，這邊也會遇到上面相同的問題，就是「時薪怎麼算」，那就會依照函釋看勞雇雙方有沒有約定，並且要注意，函釋還有提到所有的標準都要一致，也就是說，只要有約定一個，其他遇到要計算時薪的都要用一樣的標準，回到小林的案例如果小林有約定那他的時薪就是521元（25000/8/6），沒約定就是104元（25000/30/8）分別乘上16.8小時，特休費就會是8753元跟1747元。

【部分工時，保障自身權益要注意！】

部分工時的工作可以因應雇主的需求，也可以讓勞工的工時比較彈性，但工作的保障是不能少的，本文因為篇幅的關係只能介紹薪水、加班費跟特休的算法。其他像是勞保、休假日、年資等一般全時工作可以受到的保障，部分工時在保障上也一樣都不會少，因此找工作時遇到部分工時，要注意不要以為是部分工時，雇主應該給的保障和福利就可以少東少西，務必多加了解，保護自己的權益！

勞基法第24條：https://reurl.cc/rLDlbN 勞基法第38條：https://reurl.cc/V8DaxA 勞委會函釋：https://reurl.cc/Ad71m8

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