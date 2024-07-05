解密部分工時工作：薪水、加班費、特休全都懂！

【部分工時是什麼？薪水、加班費怎麼算？】

首先，小林的這個工作型態特殊，是屬於所謂的「部分工時」。「部分工時」是指勞工和老闆約定的工作時間，和公司內其他全部工作的工作時間比，工作時間相對比較短，這樣的工作就是所謂的「部分工時」工作。像小林的工作時間是一個禮拜兩天一天6小時，其他的同事則是一個禮拜五天一天8小時，小林的工作就是「部分工時」。

「部分工時」的員工與一般勞工一樣受到勞工相關規範的保障，但適用上參考勞動部頒布的「僱用部分時間工作勞工應行注意事項（下稱：注意事項）」，會稍微有點不同。

在薪水方面，依照注意事項的規定，月薪制的薪水不能比依照部分工時工作時間比例計算的每月基本工資還低。以小林的例子來計算，小林每個月的固定薪水是25000元，目前規定的基本工資是26400，但小林一個月只工作48小時（二天x六小時x四週），一般工時一個月是工作時間是160小時（五天x八小時x四週）所以小林的工作法定最低工資不能低於7920元（26400元x 48/160），小林可以拿到25000元，老闆是合法的。

至於加班費的部分，計算上依注意事項的規定，則要分成兩種情況來看，一種是加班沒有超過一般的法定工作時間（8小時），加班的部分就由勞工跟老闆雙方協議要給多少；至於另一種則是超過法定工作8小時的加班，超過的部分就回歸用勞基法第24條來算。

舉例來說小林工作7小時，沒有超過法定工作時間的8小時，但比約定的6小時多1小時，這1小時的薪水，就由小林和老闆約定要給多少。

但如果小林工作9小時，超過法定工作時間的8小時，其中有2小時是沒有超過法定的，依小林和老闆的約定，另外超過法定的1小時，就要用勞基法算。不過這邊就會遇到的一個問題，一般的全時工時月薪制加班費的算法是用日薪去計算時薪再加時薪的三分之一（例：一個月26400元，時薪就是26400/30/8=110，加班1小時加班費是110+110x3/1=147元）但部分工時的小林他的日薪要除30天還是8天呢？時薪要除8小時還是除6小時呢？

依照勞委會的函釋，月薪制的1日計算如果勞雇雙方有約定就依照約定，但如果沒有約定就是依照30日，至於時薪的計算，函釋並沒有提到，筆者認為基於相同的意旨或許可以用和日薪一樣的方式去計算，也就是看勞雇雙方有沒有約定。

因此如果小林有跟老闆約定用有工作的天數算，那他的加班費就是694元（25000/8/6x4/3）那如果沒約定則是139元（25000/30/8x4/3）可以發現兩個有相當大的差距，所以在接下部分工時的工作前，加班費的「時薪計算上」務必事先和雇主確認，談清楚！