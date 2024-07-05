夫妻財產分配中的爭議：不動產增值的分配原則

【拿婚後財產擴建婚前房子，是否為婚後財產？】

民法關於夫妻的財產制，如果沒有特別約定就會是法定財產制，將夫妻的財產分為「婚前財產」及「婚後財產」，只有婚後財產才是夫妻離婚時，會進行夫妻剩餘財產分配的標的。而不動產假設是在婚前就有了，自然屬於婚前財產，但如果不動產在婚後增值，增值的金額是不是婚後財產而必須分配呢？例如婚前房屋價值500萬，離婚漲到1000萬，中間增值的500萬是否為婚後財產？

相信這樣的問題，在許多夫妻間都會遇到，也是法院處理剩餘財產分配最常遇到的問題，民法第1017條第2項規定：「夫或妻婚前財產，於婚姻關係存續中所生之孳息，視為婚後財產。」那什麼是孳息呢？在民法上孳息分為兩種「天然孳息」與「法定孳息」，天然孳息係指果實、動物之產物，及其他依物之用法所收穫之出產物；而法定孳息則是指利息、租金及其他因法律關係所得之收益。

但房屋增值屬於「物本身價值之增值」，不符合以上孳息之要件，所以不適用民法第1017條之規定，婚前不動產於婚後增值，增值範圍仍非婚後財產，不是夫妻剩餘財產分配請求之標的。

不過不動產增值還有一種特殊的狀況，假如妻子婚前名下有一筆不動產兩層樓的不動產，婚後妻子開始增建該筆不動產，把它從兩層樓擴建成三層樓，增建部分是否應列入夫妻剩餘財產分配呢？

法院認為在兩造婚姻關係存續中增建婚前不動產，該增建的部分確實屬於「婚後財產」，與單純不動產因為房價漲跌的增值不同，該增建的部分必須透過不動產估價所鑑定，確認市價為何後，列入剩餘財產分配的計算中。（臺灣高等法院96年度重家上字第8號民事判決）