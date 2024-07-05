安寧生活的指南：解決鄰居噪音困擾的方法與法律依據

最近隋棠豪宅事件鬧得沸沸揚揚，事情的真相是什麼，我們先不討論。 但通常大家在家中，都希望有一個安靜的環境，如果樓上鄰居乒乒乓乓，或是隔壁孩子大哭大鬧，又或是社區施工鑽頭生四起，不免讓人有些煩躁，長期下來甚至有可能生病，那究竟遇到這些事情時，該怎麼辦呢？

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