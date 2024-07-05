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苗栗太玄宮乩童起乩的時候，打了一名信徒巴掌，根據影片顯示，這個巴掌打得又準又響，讓這名信徒站不穩而倒退好幾步。在這樣的神人之間，刑法管得著嗎？
小李任職於麥當勞，負責廚房工作，某日上午六點上班搬了60箱大薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸的貨品到冷凍庫，結果昏倒送醫，住院5個月後死亡。
最近隋棠豪宅事件鬧得沸沸揚揚，事情的真相是什麼，我們先不討論。
但通常大家在家中，都希望有一個安靜的環境，如果樓上鄰居乒乒乓乓，或是隔壁孩子大哭大鬧，又或是社區施工鑽頭生四起，不免讓人有些煩躁，長期下來甚至有可能生病，那究竟遇到這些事情時，該怎麼辦呢？
一名男性因為追求女性不成，就在聊天軟體上的群組裡公布該女事實上是一名「飯局妹」，並說「不要假裝是社會菁英，她只是一位四小時一萬二的『飯局妹』」。後該名女性告上法院，法院認為並不構成誹謗，判決該男無罪。
離婚後如果有未成年子女，應該由誰申報扶養？可以兩個人都報嗎？律師帶你了解行政機關跟法院的見解！
1月的時候，行政院內政部發布全新的函釋（台內戶字第1120240466）來為跨國同性戀婚姻制度的問題解套。
但究竟是什麼問題需要解套呢？
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