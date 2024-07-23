看熱鬧引發法律問題？廁所事件解析

小明與小智經過廁所時發現其中某間廁所疑似出現兩雙腳，還不時發出聲響，在確認不是鬼遮眼後，小明與小智分別做了以下的事情，到底哪一個會有法律問題呢？讓廁所裡的人因為擔心身份曝光，所以不敢離開廁所，究竟是妨害他人行使權利的強制罪還是使他人心生畏懼的恐嚇罪呢？

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