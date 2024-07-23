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小明與小智經過廁所時發現其中某間廁所疑似出現兩雙腳，還不時發出聲響，在確認不是鬼遮眼後，小明與小智分別做了以下的事情，到底哪一個會有法律問題呢？讓廁所裡的人因為擔心身份曝光，所以不敢離開廁所，究竟是妨害他人行使權利的強制罪還是使他人心生畏懼的恐嚇罪呢？
針對外送平台與外送人員間究竟是僱傭還是承攬 關係，先前臺北高等行政法院於民國（下同）111年3月17日做成109年度訴字第1046號判決，認為在該案事實中外送人員因為具有以下四個要件，分別為 (1)具人格從屬性、(2)具經濟從屬性、(3)具組織從屬性、(4)勞工須親自履行，因此，認定外送人員與平台間應為僱傭關係。
最近兩名網紅因為一些事件，互相在網路上嗆聲，其中一方在臉書貼文烙下狠話，揚言如果抓到對方開設事業有違法，就要檢舉到對方失業。另一方則氣得提起恐嚇危安罪的告訴，還附帶請求民事賠償。
近日有一名年輕女子在網咖包廂中產下一名男嬰，產後將男嬰連同臍帶、胎盤等裝入黑色塑膠袋，警方到場後發現男嬰已經死亡，女子則因失血過多被送往醫院治療，出院後經檢查官審訊，認犯殺人罪嫌重大，向法官聲請羈押獲准。
戒癮治療是一種針對一二級毒品成癮者的附帶條件緩起訴處分，但戒癮治療跟勒戒有什麼不同？有什麼條件嗎？戒癮治療的流程有多長？如果驗尿沒過會怎樣？哪些情況下會被關？讓律師教你如何擺脫毒癮！
前陣子百萬網紅YouTuber「小玉」利用AI「Deepfake」技術，將網紅、民代「換臉」製作色情片並銷售，遭移送法辦後，一審遭判五年半，不少台灣民眾都對於這樣的結果感到不滿，也因此讓立法及行政機關開始重視將侵犯性隱私行為入罪化的可能性。立法院也三讀修正通過，在刑法中增訂性影像定義及第28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪），正式將數位性暴力行為入罪化。
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