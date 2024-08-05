喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
生母殺害嬰兒：刑法修正與法庭裁決的重要考量

生母殺害嬰兒：刑法修正與法庭裁決的重要考量

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-01-17更新 2024-08-05
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

近日有一名年輕女子在網咖包廂中產下一名男嬰，產後將男嬰連同臍帶、胎盤等裝入黑色塑膠袋，警方到場後發現男嬰已經死亡，女子則因失血過多被送往醫院治療，出院後經檢查官審訊，認犯殺人罪嫌重大，向法官聲請羈押獲准。

【網咖產子後掐死，女子受聲押】

近日有一名年輕女子在網咖包廂中產下一名男嬰，產後將男嬰連同臍帶、胎盤等裝入黑色塑膠袋，警方到場後發現男嬰已經死亡，女子則因失血過多被送往醫院治療，出院後經檢查官審訊，認犯殺人罪嫌重大，向法官聲請羈押獲准。

看到這則新聞，心情不免有些沈重。

而年輕女子殺死自己的孩子，除了殺人罪，還有可能成立另一項罪名，也就是「生母殺嬰罪」。

【生母殺了嬰兒，可能受比較輕的刑罰？】

依照刑法第274條的規定，嬰兒的生母，在孩子出生時或是甫出生時，殺死嬰兒相較於一般殺人罪的十年以上有期徒刑或是無期徒刑，生母會受到比較輕的6個月以上5年以下的刑罰。

而這條是一般殺人罪特別的寬減規定，立法者會訂立者條規定，並不是認為母親殺了自己的嬰孩，所需要受苛責的程度比殺死其他人低，也就是說立法者認為不論是殺了別人或是殺了自己的嬰孩，剝奪一個生命應該受苛責的程度是一樣的。但是立法者認為，生母在生產過程中，心理上會產生有別於平常人特殊的例外情形，可能有巨大的心理壓力、或是精神、經濟上的警急情況，因此心靈上控制自己殺人的能力下降，所以在這種情形可以特別適用比較輕的刑法。

【其實生母殺嬰罪在2019年有修法過！？】

但並不是所有生母殺死嬰孩都可以適用這一條，除了法條上限制的「生產時、甫生產後」的時間點限制外，在2019年的修法中，立法者在條文上加上了「因不得已之事由」的文字，明文增加使用這條的新限制。

立法者會新增「因不得已的事由」的限制，是認為這個條文既然是特別的寬減規定，那就應該有嚴格的限制，避免因為條文的規定，讓剛出生嬰兒生命不受到保護。至於什麼是「因不得已的事由」，在修法理由中有提到，要像是遭性侵害受孕、生產後發現嬰兒有嚴重身心缺陷障礙或難以治療的疾病、家庭背景、經濟條件等情形，並且要經過綜合的判斷是不是真的有不得已，才可以適用這個條文。

而有學者也進一步認為這個「因不得已的事由」在判斷上應該用生母心裡的「主觀想法」來判斷，也就是一定要生母心裡因為受到不得已的事由影響，產生殺死嬰孩的動機才可以成立。

總歸來說，在現行法下，要適用這條的規定，除了生母在生產時或甫生產後殺死嬰兒外，生母的心理要有受不得已的理由影響，產生殺嬰動機才行，如果沒有符合上面的要件，生母還是被依照一般的殺人罪處罰。

【變嚴格的修法合理嗎？關鍵變成判斷有沒有「不得已」】

回到近期發生的個案，年輕女子後續會受到殺人罪的起訴並且判刑或是會適用生母殺嬰罪，將取決於女子殺害自己的嬰兒時，心理有沒有所謂的「不得已的理由」，而法院將會綜合女子是不是受性侵懷孕、家庭背景、經濟條件等因素去判斷她有沒有「不得已」，用適當的法規讓女子受到相對應的處罰。

至於變嚴格的生母殺嬰罪，是在孩子的生命保障與母親不得已的心理壓力與困難中做取捨，「不得已之事由」是抽象的法律概念，什麼情形下法院才會認定媽媽有不得已，這樣修合不合理，未來還要經由實務的運作來持續的驗證。

但就目前判斷的重點，將落在有沒有「不得已的事由」，所以不可以直接認為在任何情況下生母殺死嬰兒都可以用比較輕的刑法受處罰，還是有可能成立殺人罪的！

新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20230103/2415077.htm

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook