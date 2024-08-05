生母殺害嬰兒：刑法修正與法庭裁決的重要考量

【其實生母殺嬰罪在2019年有修法過！？】

但並不��是所有生母殺死嬰孩都可以適用這一條，除了法條上限制的「生產時、甫生產後」的時間點限制外，在2019年的修法中，立法者在條文上加上了「因不得已之事由」的文字，明文增加使用這條的新限制。

立法者會新增「因不得已的事由」的限制，是認為這個條文既然是特別的寬減規定，那就應該有嚴格的限制，避免因為條文的規定，讓剛出生嬰兒生命不受到保護。至於什麼是「因不得已的事由」，在修法理由中有提到，要像是遭性侵害受孕、生產後發現嬰兒有嚴重身心缺陷障礙或難以治療的疾病、家庭背景、經濟條件等情形，並且要經過綜合的判斷是不是真的有不得已，才可以適用這個條文。

而有學者也進一步認為這個「因不得已的事由」在判斷上應該用生母心裡的「主觀想法」來判斷，也就是一定要生母心裡因為受到不得已的事由影響，產生殺死嬰孩的動機才可以成立。

總歸來說，在現行法下，要適用這條的規定，除了生母在生產時或甫生產後殺死嬰兒外，生母的心理要有受不得已的理由影響，產生殺嬰動機才行，如果沒有符合上面的要件，生母還是被依照一般的殺人罪處罰。