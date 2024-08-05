人壽保險解約金：強制執行債務的最後一道防線

小智積欠小明大筆借款，小明提出返還借款訴訟，終於獲得勝訴判決，心想年關將至，要打鐵趁熱趕快聲請強制執行才行，避免小智脫產，不料，調查小智的財產清冊後發現其名下什麼財產都沒有，正當小明要放棄之際，突然想到小智有說過自己名下有人壽保險契約，身為債權人的小明該如何向法院請求調查是否有保單？如果有保單，能不能請求法院終止保險契約並執行保單解約金呢？

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