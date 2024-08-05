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年關將近，有些人可能想說藉著過個新年也換一份新的工作，並在離職之前把公司電腦裡、自己經手過的業務想說隨著自己的辭職，也一併消除。但是修但幾勒！千萬別這麼做，否則可能會在和前公司分手之後，反而因為牽扯到刑事問題而繼續勾勾纏。
日前一名在黑人牙膏公司（目前改名為好來牙膏）工作將近30年的老員工，控告公司不當資遣，並與公司鬧上法院。一審法院判決公司勝訴，員工不服上訴二審，沒想到二審逆轉勝，法院認為公司是違法解僱，因此判決員工與公司的僱傭關係還是存在，並且公司要支付員工復職前的薪水。
來自中國的許多社群媒體的軟體時常有資訊安全的問題，即使許多國家都意識到了中國的威脅（如：美國有些州別禁用Tiktok、英國對Tiktok開罰、印度則是全面禁止使用），全世界還是有許多人在使用中國的社交軟體。先前行政院各機關已經禁用有資安疑慮的中國軟體，14日時行政院進一步討論如何加強對於公部門的管制，並於未來將協調其他四院一同跟進。
知名網紅理科太太最近在網路上籌資開設心理諮商筆記，透過課程向學員分享怎麼發覺身體警訊和辨別情緒、和他人的相處關係，以及如何接受改變中的自己，並如何面對外人眼光，課後還有提供學員一些練習。
高虹安助理費的案件仍然風波未止，甚至有一些民眾關心這次的案件關心到付諸行動。前陣子要高虹安交保之後，有一名男子潛進台北地檢署，並且在地檢署的頂樓加掛了一面民進黨黨旗。針對這次的行為，地檢署回應將會追查該民眾是否涉及法律責任。但是有什麼樣的法律責任呢？
小智積欠小明大筆借款，小明提出返還借款訴訟，終於獲得勝訴判決，心想年關將至，要打鐵趁熱趕快聲請強制執行才行，避免小智脫產，不料，調查小智的財產清冊後發現其名下什麼財產都沒有，正當小明要放棄之際，突然想到小智有說過自己名下有人壽保險契約，身為債權人的小明該如何向法院請求調查是否有保單？如果有保單，能不能請求法院終止保險契約並執行保單解約金呢？
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