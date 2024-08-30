假貨風暴：電商平台是否應共同負擔侵權責任？

【首先，針對電商平台，目前我國並沒有專法去規範相當的法律責任】

因此，當發生消費糾紛時，法院判決大多透過民法185條來去討論電商平台有無共同侵權責任。智慧財產及商業法院110年度民商訴字第8號民事判決也針對電商平台就平台上賣家販賣商標侵權商品之商標侵權行為做出認定標準，該判決先就現行電商平台交易的模式做了四種區分：

Consumer to Consumer（C2C顧客對顧客）：係指電商負責提供平台與交易服務，透過管理匯流資訊，撮合成每筆交易收取手續費，或向賣家收取廣告費用，其是由消費者與開店賣家直接進行交易。 Business to Business to Customer（B2B2C）：供應商提供貨品並透過平台商提供之平台及服務將貨品直接銷售給消費者，平台則收取手續費或廣告費。 Business to Customer（B2C企業對顧客）：係指企業直接與消費者交易之商業模式，由供貨者供貨給企業，企業幫供貨者展示商品賣給消費者，再由供貨者透過與企業營收拆分之方式，與企業共同進行產品之銷售 Business to Business（B2B企業對企業）：係指企業之間的交易平台，因網際網路的出現連結了各企業與上下游，使得資訊交換更加方便、供應鏈得以做更好之整合，交易模式也變得更便捷、透明化，透過B2B電商平台企業能夠更簡單、穩定地找到產品上、下游。

是否成立共同侵權行為，應視其所採行之電子商務交易模式、介入銷售行為之程度、能否預見或避免損害發生之注意程度等，以判斷其是否有違反應盡之注意義務。