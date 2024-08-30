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小聰明變大麻煩：IKEA冰淇淋機漏洞惹來法律問題

小聰明變大麻煩：IKEA冰淇淋機漏洞惹來法律問題

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-11-29更新 2024-08-30
雷皓明律師
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注意看這個男人太狠了，他在IKEA買冰淇淋時，發現只要不把自動冰淇淋販賣機上做好的冰淇淋拿下來，再投10元，機器就會掉出新的餅乾，並且由於沒有將冰淇淋拿起來，在按下製作鍵的同時，機器會偵測到上面還有冰淇淋，就會把原先的10元退出來。

【對IKEA冰淇淋機器做「這件事」，10元就可以冰淇淋餅乾吃到飽！？】

注意看這個男人太狠了，他在IKEA買冰淇淋時，發現只要不把自動冰淇淋販賣機上做好的冰淇淋拿下來，再投10元，機器就會掉出新的餅乾，並且由於沒有將冰淇淋拿起來，在按下製作鍵的同時，機器會偵測到上面還有冰淇淋，就會把原先的10元退出來。

就這樣，男人利用這個機器的漏洞，在IKEA吃著免費的冰淇淋餅乾，更將這些錄下來上傳到網路上。

【不出意外就要出意外了！這樣的行為竟然犯刑法！？】

但男人不知道，他的行為已經犯刑法了！

刑法339條之1所謂的「自動收費設備詐欺罪」是指行為人意圖為自己或第三人不法的所有，用不正方法從收費設備取得他人的物品。而「不正方法」指任何意圖規避給付對價，而以不合設備規定使用的規則或方法操縱設備，取得他人之物或財產上不法利益；至於「收費設備」就是指由利用人支付一定費用而提供對價商品或服務之機器裝置，常見的收費設備，像是自動販賣機，夾娃娃機等。

而這個男人的行為就是對自動冰淇淋機這個收費設備，利用原本不是使用這個機器應該運行的方法操縱機器，在自己不用付10元的情況下，不斷地取得冰淇凌餅乾的犯罪行為。

並且男人還將行為錄下來上傳網路，如果後續受檢察官起訴，最後有可能受法院判處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。

【除了冰淇淋機，其他自動販賣機也不行！！】

「自動收費設備詐欺罪」也會適用在其他像是對自動販賣機、夾娃娃機、扭蛋機或是停車場柵欄這些自動收費設備上。

在冰淇凌機之前，最常見的就是夾娃娃機案件，像是其中一個案件就是行為人利用舊的1塊錢投到娃娃機裡，讓娃娃機判定有投下10元硬幣而啟動，行為人則藉此夾到娃娃機裡的東西，這種行為也就是所謂的規避給付相當的對價，用形同詐欺的手法，讓娃娃機收費設備對金額判讀發生錯誤，而構成犯罪，最後這個案子的行為人被判處30天拘役。（臺灣彰化地方法院刑事簡易判決111年度簡字第1805號參照）

除了娃娃機，也有案子是趁著前車出停車場前，利用停車場柵欄還沒有放下的瞬間，把車子開出停車場，用這種方式不繳停車費。這樣的情形也是屬於刑法339條之1的利用「不正方法」自「收費設備」取得不法利益的犯罪行為。（臺灣高雄地方法院刑事簡易判決111年度簡字第384號參照）

當然除了會觸犯刑法，這樣的行為娃娃機的台主、店家或是停車場主都可以向行為人依照侵權行為、不當得利等民法上的請求權，請求損害賠償、付完原本要付的錢或是要回被夾走的商品。

【貪了小便宜，卻吃上刑罰】

或許上面這些例子，都是因為一時貪小便宜或是好玩而耍的小聰明。

但就如同立法者當初定下「自動收費設備詐欺罪」的理由，是覺得目前社會自動付款或收費設備日益普遍，如果用不正方法從這類型的設備取得他人之物或得財產上不法利益，不僅有損業者權益，也會破壞社會秩序，有加處罰的必要。

因此在使用自動販賣機時，還是別為了一時的小便宜或好玩，不按照原本應該的規則去用，最後會吃下刑罰，得不償失。

新聞來源：https://reurl.cc/0ZOWQM

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