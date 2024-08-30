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第 379–384 篇，共 612 篇
近年來，山老鼠盜伐林木的犯罪行為日益猖獗，對台灣珍貴的森林資源和生態環境造成嚴重的危害。所謂的山老鼠，就是指那些非法進入森林，竊盜各種林木、植物和其他森林產物的不法分子。本文將深入剖析山老鼠的定義、犯罪手法，以及森林法修正前後的重大變革，讓讀者了解山老鼠的危害。
外役監是台灣最早採用的開放性、無圍牆、低度管理矯正機關制度，但為什麼會有外役監制度？外役監跟一般監獄有哪些差別？誰可以申請外役監？在外役監服刑還可以縮減刑期合理嗎？有關外役監的說明和爭議就讓律師一次帶你看完！
注意看這個男人太狠了，他在IKEA買冰淇淋時，發現只要不把自動冰淇淋販賣機上做好的冰淇淋拿下來，再投10元，機器就會掉出新的餅乾，並且由於沒有將冰淇淋拿起來，在按下製作鍵的同時，機器會偵測到上面還有冰淇淋，就會把原先的10元退出來。
近日知名Youtuber 77老大遭人冒名，將其名下品牌拉蓓上架PChome，但販賣的卻是假貨，77老大深怕粉絲買到假貨造成身體不適，怒嗆要提告PChome，賣假貨的行為固然不可取，但身為消費者的我們如果真的買到假貨有機會向電商平台請求損害賠償嗎？
今年年初憲法法庭針對警察基於道路交通管理處罰條例第35條第5項規定對於酒駕者施以強制採血，做出了憲判字第1號認為其違憲，而時間走到了秋末，憲法法庭又針對警察基於刑事訴訟法第205-2條對施用毒品者強制採尿的規定，同樣做出了憲判字第16號並認為其違憲，就讓我們來看看強制採血、採尿為什麼都被認為違憲吧～
結婚後的日子就是柴米油鹽醬醋茶，沒有一樣不需要錢，這時支持家庭運作與維持的家庭生活費就十分重要，但哪些費用可以算進家庭生活費中呢？如果妻子外遇生子，不知情的丈夫支付了生產費用及月子中心費用，這些費用算是家庭生活費嗎？
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