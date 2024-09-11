山老鼠是什麼？有什麼刑責？律師：森林法已修法加重刑責！

什麼是山老鼠？
（一）山老鼠的定義與行為
（一）山老鼠的定義與行為
所謂的「山老鼠」，不是動物，而是指在未經許可的情況下，非法進入森林盜伐、盜採各種林木的不法份子。這些山老鼠往往有組織、分工細緻，從事破壞森林生態平衡的犯罪活動，對台灣珍貴的林木資源造成莫大損失。 山老鼠組織通常涵蓋了整個犯罪產業鏈，包括：
- 實際進入森林非法盜伐林木的工人
- 負責將盜伐所得運出山區的搬運者
- 將贓木加工成材，方便銷售的工廠
- 銷贓集團，將非法所得轉售牟利
山老鼠的盜伐對象，多半是市場價值高昂的貴重木材，例如：
|樹種
|用途
|市場價格
|紅檜
|高級家具、藝品
|每立方公尺約 80-150 萬元
|扁柏
|樑柱、牆板、棺材
|每立方公尺約 20-30 萬元
|牛樟
|樟腦油、工藝品
|每公斤 6千-1萬 元
（二）山老鼠的歷史演變
（二）山老鼠的歷史演變
山老鼠這個名詞已存在多年，其歷史可追溯至數十年前。早期的山老鼠多為原住民，他們熟悉山林環境，知道哪裡有珍貴木材可盜伐。然而，近年來隨著外籍移工人數增加，越南移工逐漸成為山老鼠的主力。這些失聯移工為躲避查緝，往往聚集在偏遠山區，形成特殊的社會生態。
早期山老鼠多為原住民
在過去，從事盜伐活動的山老鼠以原住民為主。部分原住民受經濟因素驅使，鋌而走險成為山老鼠。他們對山林地形瞭若指掌，能夠輕易找到珍稀林木，進行盜伐。原住民山老鼠通常獨自或結夥作案，規模相對較小。
近年越南移工成為主要山老鼠
近十年來，隨著外籍移工人數激增，尤其是越南移工，山老鼠的生態出現顯著變化。大量失聯或逃逸的越南移工為避免遣返，往往躲藏在偏遠山區，並以盜伐維生。這些失聯移工逐漸取代原住民，成為山老鼠的主力。 目前在南投縣信義鄉、阿里山等地，已出現龐大的越南移工聚落。他們在山區搭建工寮，形成村落，嚴重衝擊當地生態與社會。一些地方居民或原住民部落，甚至與這些失聯移工形成一種灰色的共生關係，提供庇護所或生活物資，換取金錢或其他利益。
|山老鼠族群演變
|原住民盜伐時期
|越南移工盜伐時期
|主要族群
|當地原住民
|失聯越南移工
|活動地區
|鄰近部落山林
|偏遠山區
|犯案模式
|單獨或小群體作案
|群聚�犯案，分工細緻
|盜伐規模
|中小規模為主
|大規模盜伐案件頻傳
山老鼠歷史演變反映出社會環境的變遷。原住民因經濟問題鋌而走險，而外籍移工問題的惡化，則凸顯出政府在移工管理與山林保育方面的缺失。
想解決山老鼠問題，需要政府與社會各界共同努力，從源頭著手，平衡經濟發展與生態保育，並完善移工管理機制，才能真正控制山老鼠問題。
山老鼠盜伐對台灣的影響
山老鼠的非法盜伐行為，不僅嚴重破壞森林的自然生態平衡，更導致棲地縮減，甚至造成部分物種瀕臨滅絕的危機。台灣森林原本擁有豐富的生物多樣性，然而，過度的森林砍伐卻使得許多原生物種失去賴以生存的家園，生態系統遭受嚴重的衝擊與破壞。
（一）破壞森林生態平衡
（一）破壞森林生態平衡
森林是維繫生態平衡不可或缺的一環，林木的過度砍伐將導致森林生態系統失衡。許多野生動物如台灣黑熊、穿山甲等，原本依賴森林環境維生，但棲地的快速消失，使牠們面臨存亡危機。此外，森林中的植物也因此銳減，部分珍稀物種甚至瀕臨絕種邊緣。生態破壞的後果不僅限於生物多樣性的喪失，更進一步影響整體環境的穩定性。
（二）導致水土流失與土石流風險增加
（二）導致水土流失與土石流風險增加
森林的另一項重要功能是水土保持��，林木的根系能夠固著土壤，防止土壤沖蝕與崩塌。然而，當山老鼠大肆盜伐林木時，原本穩固的土壤失去了保護，在豪雨來襲時極易發生嚴重的水土流失問題。尤其台灣山區地質條件脆弱，土石流與崩塌災情頻傳，不僅威脅山區的生態環境，更危及山下聚落居民的生命財產安全。
除了直接導致土石流的發生，森林遭到破壞也會影響到整體的水文循環。林木具有涵養水源的功能，能夠調節水量，使溪流維持穩定的流量。但當森林面積銳減，保水能力下降，溪流水量將出現劇烈的變化，旱季時水量銳減，雨季時又可能暴漲而引發洪患。
山老鼠犯罪手法現狀：更專業化和組織化
近年來，山老鼠的犯罪手法已從單純的盜伐演變成高度組織化和專業化的犯罪集團。這些集團內部分工細緻，涵蓋了從盜伐、搬運到加工銷贓的整個犯罪流程，形成了一條完整的非法產業鏈。犯罪集團利用精密的分工合作，大幅提高了盜伐販售的效率和規模，從而獲取了驚人的不法利得。
（一）分工細緻，涵蓋盜伐、搬運到加工銷贓
（一）分工細緻，涵蓋盜伐、搬運到加工銷贓
山老鼠犯罪集團內部的專業分工十分明確，每個環節都有專門的人員負責。一部分人專門潛入山區盜伐珍貴林木，另一部分人則負責將盜伐的木材快速運出山區。木材運出後，加工團隊會將其製成高級家具、藝品等，由銷贓團隊負責尋找買家，完成非法交易。這種縝密的分工合作模式大大提高了犯罪效率，增加了查緝的難度。
（二）犯罪規模動輒數千萬至上億元
（二）犯罪規模動輒數千萬至上億元
由於山老鼠盜伐的多為高級林木，加工成家具、藝品後單件價值動輒上百萬元，整個犯罪集團的非法獲利十分可觀。據估計，一個專業的山老鼠集團，其犯罪所得往往在數千萬至上億元之間。2020年，新竹警方就偵破了一個由鄭姓家族為首的山老鼠集團，該集團在新竹大山里山區長期盜伐紅檜等貴重林木，非法獲利逾億元。
|案件時間
|犯罪集團
|盜伐地點
|盜伐木材
|估計獲利
|2020年
|鄭姓家族為首的集團
|新竹大山里山區
|紅檜等貴重木材
|逾億元
|2019年
|李姓為首的跨國集團
|宜蘭、花蓮等多處國有林
|肖楠、紅檜等珍貴林木
|數千萬元
（三）原住民部落受山老鼠活動影響
（三）原住民部落受山老鼠活動影響
近年來，隨著山老鼠活動的猖獗，原住民部落也深受其害。越南移工成為山老鼠的主要成員，他們非法進入原住民保留地，搭建工寮，嚴重影響部落居民的生活環境與文化傳承。
越南移工占據原住民土地搭建工寮
在南投縣信義鄉的山區，出現了大量的越南移工聚落。這些失聯移工占用原住民保留地，搭建簡陋的工寮，形成不法活動的溫床。他們將生活廢棄物隨意傾倒在溪流中，污染了部落賴以維生的水源，對原住民的健康與環境造成嚴重的威脅。
移工與原�住民形成灰色共生關係
在經濟利益的驅使下，部分原住民將土地低價出租給越南移工，或是非法僱用移工從事盜伐活動。這種灰色的共生關係，不僅助長了山老鼠的猖獗，也對原住民部落的社會結構與文化傳承產生了負面影響。
山老鼠有什麼刑責？政府有哪些因應手段？
（一）森林法修正前的刑責
（一）森林法修正前的刑責
在2015年森林法修正之前，違法盜伐林木的刑責主要依照《刑法》中的竊盜罪規定處理。當時，竊取森林主副產物的刑度相對較低，難以有效嚇阻山老鼠的犯行。這導致許多不肖之徒鋌而走險，以牟取不法利益。
修法前，盜伐林木罰金的計算方式採用山價，亦即林木在山上的價格，然而這個價格遠低於木材在市場上的實際交易價格。這樣的罰金計算方式，無法充分反映盜伐林木的犯罪所得，對山老鼠而言，犯罪誘因仍然很高。
（二）2015年森林法修正後的加重刑責
（二）2015年森林法修正後的加重刑責
為遏止山老鼠猖獗的盜伐行為，保護台灣珍貴的森林資源，立法院於2015年4月修正通過森林法，大幅提高了竊盜林木的刑責。修法後，竊取森林主副產物的刑度明顯提高，竊取貴重林木更可加重其刑至二分之一，展現政府打擊森林犯罪的決心。
竊取森林主副產物刑度提高
根據2015森林法修正，非法竊取森林主副產物，包括林木、樹苗、竹材等，可處1年以上7年以下有期徒刑，罰金也提高至贓額5倍以上、10倍以下。與修法前相比，盜伐林木的刑責顯著加重，凸顯政府保護森林資源的決心。
竊取貴重木材可加重其刑至二分之一
除了提高一般林木的竊盜刑度，2015森林法修正還特別針對竊取貴重林木的犯罪行為予以加重處罰。若山老鼠盜伐紅檜、扁柏、牛樟等貴重木材，可再加重其刑至二分之一。
換言之，竊取貴重林木最高可處10年6個月有期徒刑，罰金更高達贓額的10倍至20倍，顯示政府對珍稀林木的重視與保護。
（三）2021年森林法再次修正的重點
（三）2021年森林法再次修正的重點
為了進一步打擊山老鼠的不法行為，立法院在2021年4月三讀通過了森林法的修正案，對竊盜森林資源的犯罪行為禁斷痛下猛藥。此次修法的重點包括大幅提高竊盜罰金上限、將收受贓物納入處罰範圍，以及明確列舉加重處罰的違法行為。
提高竊盜森林產物罰金上限
修正後的森林法將竊盜森林產物的罰金上限由原本的300萬元提高至600萬元，大幅增加了違法者的犯罪成本。此舉旨在透過加重經濟處罰，有效嚇阻山老鼠的不法行為，保護台灣珍貴的森林資源。
收受、搬運、寄藏贓物納入處罰
為了斬斷山老鼠的利益鏈，2021森林法修正將收受、搬運、寄藏贓物的行為也納入了處罰範圍。無論是直接參與盜伐的山老鼠，還是協助運輸、藏匿贓物的共犯，都將面臨法律的制裁，進一步阻斷不法利益的流動。
鋸切生立木樹瘤、盜挖植株列入加重條款
為了更精準打擊山老鼠的犯行，修正後的森林法明確列舉了加重處罰的違法行為，包括鋸切生立木樹瘤和盜挖植株等。對於從事這些行為的犯罪者，可處6月以上5年以下有期徒刑，展現了政府保護森林資源的決心。
|修正重點
|修正前
|修正後
|竊盜罰金上限
|300萬元
|600萬元
|收受、搬運、寄藏贓物
|未納入處罰
|納入處罰範圍
|鋸切樹瘤、盜挖植株
|未明確列為加重條款
|列為加重條款，可處6月以上5年以下有期徒刑
罰金計算方式由山價改為市價
過去在森林法的規範中，對於盜伐贓物的認定與罰金計算，多採用最高法院的見解，以山價作為計算基礎。然而，木材經過加工後的市場售價，往往是山價的數十倍之多，盜伐集團的實際獲利遠高於所需繳納的罰金金額，導致原有的罰則難以產生足夠的嚇阻效果。
有鑑於此，2021年的森林法修正，在罰金計算方式上做出重大調整，改以100萬以上、2000萬以下的定額方式計罰，更貼近木材在市場上的實際行情。同時，查扣的贓物也不再以山價計價，而是以市價作為認定標準，藉此大幅提高對盜伐犯行的懲罰力度。
透過這樣的調整，不僅能更有效地剝奪盜伐集團的不法利得，也大幅提高了森林法的嚇阻效果，這些修正大幅提高了盜伐林木的刑責與罰金，藉此嚇阻不法份子的盜伐行為。修法還明定收受、搬運、寄藏贓物等犯行納入加重處罰，以斬斷山老鼠的犯罪利益鏈。
此外，森林法修正案特別針對破壞生立木的犯罪樣態訂定加重刑期的規定，提供執法單位有力的法律工具來遏止盜伐活動。這些法規的調整，展現政府對森林保育的決心，冀望透過從嚴處罰，有效�遏阻山老鼠破壞珍貴林木資源的歪風。
（四）政府打擊山老鼠犯罪的措施
（四）政府打擊山老鼠犯罪的措施
為了遏止山老鼠犯罪活動對台灣森林資源的破壞，政府近年來積極採取多項措施，強化盜伐查緝，並跨部會合作阻斷山老鼠的利益輸送鏈。透過這些努力，期望能有效保護我國珍貴的森林資源，維護生態平衡。
加強查緝山區可疑活動
林務及警政單位密切合作，加強山區巡邏與蒐證工作，針對可疑的盜伐活動與山老鼠行蹤進行查緝。同時，也針對已知的山老鼠經常出沒地帶，建立聯繫窗口，隨時監控動態，以便及時採取行動。
跨部會合作阻斷山老鼠利益鏈
為了徹底瓦解山老鼠犯罪集團，政府跨部會合作追查山老鼠的販售管道，從上游的盜伐、中游的運輸，到下游的銷贓，全面阻斷利益輸送鏈。透過跨部會的情資交流與執法合作，可有效打擊山老鼠犯罪。
除了強化執法，政府也積極推動森林保育政策，加強民眾的法治教育，提高社會大眾保護森林資源的意識。透過宣導與教育，使民眾了解盜伐的危害，進而主動參與森林保育的行列。
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