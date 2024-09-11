山老鼠是什麼？有什麼刑責？律師：森林法已修法加重刑責！

（一）山老鼠的定義與行為

（一）山老鼠的定義與行為

所謂的「山老鼠」，不是動物，而是指在未經許可的情況下，非法進入森林盜伐、盜採各種林木的不法份子。這些山老鼠往往有組織、分工細緻，從事破壞森林生態平衡的犯罪活動，對台灣珍貴的林木資源造成莫大損失。 山老鼠組織通常涵蓋了整個犯罪產業鏈，包括：

實際進入森林非法盜伐林木的工人

負責將盜伐所得運出山區的搬運者

將贓木加工成材，方便銷售的工廠

銷贓集團，將非法所得轉售牟利

山老鼠的盜伐對象，多半是市場價值高昂的貴重木材，例如：

樹種 用途 市場價格 紅檜 高級家具、藝品 每立方公尺約 80-150 萬元 扁柏 樑柱、牆板、棺材 每立方公尺約 20-30 萬元 牛樟 樟腦油、工藝品 每公斤 6千-1萬 元

山老鼠的非法盜伐行為，不僅竊取了寶貴的國家林木資源，更嚴重破壞了森林生態系統的平衡。盜伐所造成的缺口，使得山坡地的水土保持功能大幅降低，進而提高土石流等天災的風險，影響範圍遠比我們想像的更為深遠。