保障人權：憲法法庭對警察強制採血採尿的最新見解

【強制驗血，憲法法庭認定違憲】

在憲法法庭做成憲判字第1號宣告違憲前，警察機關依據道路交通管理處罰條例第35條第5項規定可以對汽車肇事但拒絕酒測之人將其移送到醫療機關由專業醫療人員施以強制採血，來確認血液中的酒精濃度是否超標。但憲法法庭認為強制驗血涉及憲法保障的「人身自由權」、「資訊隱私權」及「身體權」，要特別嚴格審查，雖然為了防制酒駕，維護交通秩序，確保用路人生命、身體及財產安全，是特別重要的公共利益，但是「不分情況一律強制驗血」並不符合比例原則。

加上強制驗血等同於刑事訴訟法上的身體搜索，在正當法律程序上必須與刑事訴訟法等量齊觀，刑事訴訟法規定身體搜索中採集血液（刑事訴訟法第205-1條）必須有法官或檢察官簽發許�可書，而道交處罰條例不僅沒有區分情況是否緊急，也不需要司法機關審查，事後更沒有救濟途徑，不符合正當法律程序的保障，因此被認定為違憲。

憲法法庭認為道交條例必須兩年內做修正，而在這段過渡期間，如果要做強制採血必須經由檢察官簽發鑑定許可書，如果情況急迫，可以先移給醫療機構血液檢測，但必須要在24小時內陳報檢察官許可。檢察官如果認為不應准許者，要在3日內撤銷；而受測試檢定者，也可以在受檢測後10日內，聲請該管法院撤銷之。