夫妻關係與經濟責任：外遇生子的生產費用是否屬於家庭生活費？

【家庭生活費的目的是要維持婚姻共同體，包含醫藥及看護費用】

家庭生活費規定在民法1003-1條：「家庭生活費用，除法律或契約另有約定外，由夫妻各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之。」立法理由為夫妻基於獨立平等的人格，對於婚姻共同生活體的維持，均有責任，爰增訂此條例為婚姻之普通效力，適用於法定財產制及約定財產制。

家庭生活費包含家庭生活開支、生活用品採買、子女教育費用等一切家計需要。法院認為有關家人醫療費及看護費的支付，屬於家庭生活的必要行為，很難說不是日常家務，所以家庭生活費用應包括必要的醫藥費用及看護費用在內。(台北地院99年��度醫字第39號)