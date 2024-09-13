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點外送的時候，只要看到寫著「店內價」就會覺得是種小確幸，而迫不及待的點下去，但這個「店內價」最近卻成為公平會對foodpanda（熊貓）開罰的原因，甚至開出高達200萬的罰單。究竟熊貓對這個「店內價」做了什麼？為什麼公平會會強勢開罰呢？
小凱跟小惠本來是一對令人稱羨夫妻，不料小凱在工作上遇到了妙齡單身同事小花，兩人天雷勾動地火竟然產生婚外情，小惠發現後怒不可遏，但小凱憑藉著三寸不爛之舌取得小惠的原諒，最後，小惠只向法院提告小花侵害配偶權，並求償50萬元損害賠償。
中國有一群阿姨們退休後在家裡沒事幹，便約了三五好友把經典大作後宮甄嬛傳重新改寫，將台詞簡化後，把台詞分配給每個阿姨，讓阿姨穿上甄嬛傳古裝、人人有戲演。
在Youtube盛行的年代，頻道接業配已經是非常常見的事情了，但頻道接業配的同時，如果沒�有注意「這個」，公平會可早就在盯著，而有可能被公平會開罰。
那「這個」是什麼呢？讓我們看下去
從早期「假綁票，真詐財」利用被害人慌張及恐懼的心理，要求其不可以掛斷電話，並依照其指示匯款後才願意釋放其家人。隨著科技網路的發達詐騙集團手法也日新月異，近期則出現很多「網路購物分期付款詐騙」、「假投資，真詐騙」等新穎詐騙方式。
上個月有一案件被台北高等行政法院判定必須要返還犯罪被害人補償金，案件起因是因為，104年時有一名妻子在火災當中逃避不及而喪生，樓下鄰居被起訴過失致死，並於106年度的時候獲判無罪確定。
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