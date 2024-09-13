婚外情中的法律糾紛：配偶與外遇對象的賠償責任是怎麼分配的？

小凱跟小惠本來是一對令人稱羨夫妻，不料小凱在工作上遇到了妙齡單身同事小花，兩人天雷勾動地火竟然產生婚外情，小惠發現後怒不可遏，但小凱憑藉著三寸不爛之舌取得小惠的原諒，最後，小惠只向法院提告小花侵害配偶權，並求償50萬元損害賠償。

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