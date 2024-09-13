退休阿姨們的藝術創作：甄嬛傳二創的法律探討

【閒閒在家沒事做，來演一場後宮甄嬛傳會侵害著作權嗎？】
中國有一群阿姨們退休後在家裡沒事幹，便約了三五好友把經典�大作後宮甄嬛傳重新改寫，將台詞簡化後，把台詞分配給每個阿姨，讓阿姨穿上甄嬛傳古裝、人人有戲演。沒想到因為無聊而起的念頭，卻在網路上引起討論後，耳後被懷疑是否有違反著作權的問題。如果是在台灣發生這件事情，要如何判斷呢？
【原則上進行「改作」後「上傳」，都需要經著作財產權人的同意】
依照著作權法第3條的規定，重製就是重複製作，也就是一模模一樣樣的印出來、錄下來，沒有任何改變（就是電影播放前會警告叫你不可錄音錄影的那種行為）；而改作則是針對原著作進行另外的創作，通俗來說就是所謂的二創，常見的行為像是改梗圖、致敬電影戲劇等等。在本件退休阿姨們的案件當中，因為是由阿姨們來演，也改寫了劇本，屬於改作而非是重製。
擅自改作他人作品且公開上傳的行為，依照著作權法第92條規定，是有處罰的，而且是刑事處罰！所以舉例來說，將哈利波特裡面的角色和劇情進行惡搞後上傳，就是一種改作和公開散布，侵害到著作人之著作權，必須要著作人同意才可以進行改作。
然而，大家一定會覺得很荒謬，阿姨無聊演戲PO上網又怎麼了嗎！？
【「合理使用」可能是阿姨們的護身符】
而另外依照著作權法第51條、第63條以及第65條第2項第4款，改作和上傳是否合法，應看是否是在合理範圍和合理使用範圍內。而這個「合理」如何判斷呢？同法第65條第2項有4款規定，這4款規定依照實務上的見解需要綜合依照個案進行判斷。白話來說，依照這4款，以下情形比較不容易主張是「合理範圍」：有營利目的的、非促進社會公義或對國家文化發展無幫助的；原作品創作性越高的（因為要保護著作權人的創作、避免降低創作誘因）；改作內容在質和量上更多的，比如說：使用原作最經典的部分、使用越多原作品；以及是否對於市場產生影響，也就是說觀眾會不會跑去只看改作後的東西而捨棄原作（參照臺灣士林地方法院刑事判決110年度智易字第17號）。
上述著作權法第65條第2項的4款可以協助我們判斷是否是「合理範圍」內的改作和上傳。因此在阿姨甄嬛傳的案件中法院可能考量的因素會有：阿姨改作只是為了好玩、阿姨上傳影片是否有營利目的、甄嬛傳原創性的高低、阿姨甄嬛傳的出現會不會影響真的甄嬛傳的播出（比如：影響甄嬛傳的收視率）等等，去綜合判斷到底有無違反著作權法。建議大家在自娛娛人時，還是要記得舉頭三尺有著作權法，不然一不小心可能就會踩到著作權法的線！