退休阿姨們的藝術創作：甄嬛傳二創的法律探討

【原則上進行「改作」後「上傳」，都需要經著作財產權人的同意】

依照著作權法第3條的規定，重製就是重複製作，也就是一模模一樣樣的印出來、錄下來，沒有任何改變（就是電影播放前會警告叫你不可錄音錄影的那種行為）；而改作則是針對原著作進行另外的創作，通俗來說就是所謂的二創，常見的行為像是改梗圖、致敬電影戲劇等等。在本件退休阿姨們的案件當中，因為是由阿姨們來演，也改寫了劇本，屬於改作而非是重製。

擅自改作他人作品且公開上傳的行為，依照著作權法第92條規定，是有處罰的，而且是刑事處罰！所以舉例來說，將哈利波特裡面的角色和劇情進行惡搞後上傳，就是一種改作和公開散布，侵害到著作人之著作權，必須要著作人同意才可以進行改作。

然而，大家一定會覺得很荒謬，阿姨無聊演戲PO上網又怎麼了嗎！？