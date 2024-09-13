網紅業配與Feat：避免罰款的關鍵注意事項！.

【候選人來feat，有什麼要注意？】

那如果今天業配的是「政治人物」呢？不論是之前總統大選時，蔡英文、韓國瑜相繼上博恩夜夜秀，或是柯文哲也不時在網紅的頻道中feat.，這些feat.影片網紅也要跟大家說有收錢嗎？

首先，要釐清的是這些影片不會受公平法的規範，因為公平法規範的是事業的「商品」、「服務」但政治人物並不是，因此這些feat.影片就不受公平法的規範，所以頻道在收錢接受政治人物的feat.時，如果沒有告訴觀眾這件事，雖然事後被觀眾知道，影片可能會受質疑或批評，但不公布有收錢或是收多少錢是不會違法的。

當然如果政治人物是候選人，依照政治獻金法這些跟網紅feat.的花費都是要那個「候選人」公開的，讓選民都可以上監察院政治獻金公開查閱平台查閱。