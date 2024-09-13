網紅業配與Feat：避免罰款的關鍵注意事項！.

【頻道業配feat.，「這個」沒注意，被罰錢！？】
在Youtube盛行的年代，頻道接業配已經是非常常見的事情了，但頻道接業配的同時，如果沒有注意「這個」，公平會可早就在盯著，而有可能被公平會開罰。
那「這個」是什麼呢？讓我們看下去
【接到業配商品怎麼做不違法？】
當Youtube網紅達到一定的聲量時，業者就會來接洽討論要不要接業配，來為廠商的商品推銷，而這時如果網紅接下業配，那就會成為所謂的「廣告見證人」也就是對廠商產品或是推薦、提供意見、發現或是親身體驗結果的人，也就是我們常常聽到的代言人。
在網紅成為業配的代言人，在業配影片中，就要做到下面說的幾件事！
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這部影片是業配！ 雖然公平交易法中並沒有直接規定接業配一定要跟大家說，可是在公平會發布的《公平交易委員會對於薦證廣告之規範說明》中就有提到，如果網紅跟業者間有大眾沒有辦法預期的利益關係，沒有跟大家說會影響交易秩序的話，就會構成公平法第25條的規定，公平會就可以依法開罰。所以接業配的時候，首先最重要的，就是跟觀眾說「這部片是業配！」不過由於公平會沒有清楚的規定要怎麼說，目前如果只告訴觀眾「這部片是跟某某廠商有合作關係」公平會也沒有開罰的紀錄，因此對公平會的標準或許是只要讓觀眾有辦法預期網紅與廠商間有商業關係就可以了。
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內容要「真實性」 首先，「真實性」最直觀的就是當網紅在推薦這個商品的特色、好用的地方時，一定是要親自用過的，如果沒有真的用過要推薦，就要跟觀眾說。除此之外，在推薦業配商品的時候，也不能說一些原本商品沒有的誇大或是不實的特色，如果網紅明明知道這些功能沒有，還做出讓觀眾會誤會的影片，那就有可能會違反公平法第21條，而被公平會開罰。 上面這些都是當網紅接到「商品」或是「服務」業配時，該做而避免違法的事。
【候選人來feat，有什麼要注意？】
那如果今天業配的是「政治人物」呢？不論是之前總統大選時，蔡英文、韓國瑜相繼上博恩夜夜秀，或是柯文哲也不時在網紅的頻道中feat.，這些feat.影片網紅也要跟大家說有收錢嗎？
首先，要釐清的是這些影片不會受公平法的規範，因為公平法規範的是事業的「商品」、「服務」但政治人物並不是，因此這些feat.影片就不受公平法的規範，所以頻道在收錢接受政治人物的feat.時，如果沒有告訴觀眾這件事，雖然事後被觀眾知道，影片可能會受質疑或批評，但不公布有收錢或是收多少錢是不會違法的。
當然如果政治人物是候選人，依照政治獻金法這些跟網紅feat.的花費都是要那個「候選人」公開的，讓選民都可以上監察院政治獻金公開查閱平台查閱。
【業配/feat.賺錢，小心注意免受罰】
因此，當網紅接到業配時，如果是商品或是服務的廠商，務必記得要跟觀眾說是業配，並且要真實的呈現產品或服務，才不會違反公平法受罰。至於如果是政治人物的feat.就沒有公平法的規定一定要跟觀眾說，沒說是不會違法的，當然網紅可以自己衡量，沒有公開會不會影響觀眾的信任。不過在這網路行銷的世代，想賺取流量帶來的財富，還是小心為上！