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你有看過「買車換現金」的廣告嗎？因為免擔保、免財力證明，有些缺錢的民眾看到，覺得太方便了就跑去中古車行辦理買車手續，沒有注意合約內容就簽名，最後不但沒拿到錢，甚至背上巨額債務和罰單，反而引起許多法律紛爭，為什麼會出現這種慘況呢？
有一名女子因為服用鎮靜安眠藥物過量，不但搶劫金飾店，還要脅懷孕的員工，持刀抵住她的脖子，犯後女子向法院坦承犯行也和懷孕員工和解，法院針對這起強盜刑案作出了判決，但在最後要不要用刑法第59條減刑的考量，地院和高院的結論卻大不相同，究竟法官在想什麼呢？
近日疾管署針對曾與磐石艦確診個案同時到��訪同個地點的手機發出警示簡訊，不禁讓人想到，連自己都想不起來去過哪裡，國家機器是怎麼知道的！這和之前鑽石公主號遊客足跡的告警簡訊又有什麼不同呢？
藝人白冰冰女兒白曉燕逝世已屆23周年，有網友惡意在白冰冰臉書留言詛咒白冰冰會跟女兒一樣「死在水裡」、「妳女兒在呼喚妳」，白冰冰不堪其擾向警局報案，詛咒別人去死有罪嗎？
愛你愛到想要每一分每一秒都知道你在哪裡，在高雄有一位趙姓人妻偷偷操作丈夫的手機，開啟Google map中位置資訊分享功能，將丈夫的位置分享給她，藉此即時追蹤監控丈夫行蹤，趙姓人妻這樣的做法會有什麼問題嗎？
各縣市的熱門學區總是年年額滿，家長為了讓孩子就讀明星學校，有的會選擇提早遷戶口設籍，有的甚至會直接買下學區的房子，只為讓孩子進入明星學校就讀。
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