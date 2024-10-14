手持法槌辣個人，減刑與否他決定？

有一名女子因為服用鎮靜安眠藥物過量，不但搶劫金飾店，還要脅懷孕的員工，持刀抵住她的脖子，犯後女子向法院坦承犯行也和懷孕員工和解，法院針對這起強盜刑案作出了判決，但在最後要不要用刑法第59條減刑的考量，地院和高院的結論卻大不相同，究竟法官在想什麼呢？

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