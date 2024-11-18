網購族注意！這篇文章你怎麼能不看

一年一度的雙十一購物節剛結束，收穫滿滿之餘，不知道是否也有一兩樣踩雷的經驗呢?像是買到名實不符東西，號稱正韓貨，但卻在淘寶上找到一模一樣的款式，或是聲稱是正版精品包，卻是仿冒品，像這樣為了使商品聽起來更有質感，而偽裝產地，甚至是謊稱真品的行為，會觸犯刑法的詐欺罪嗎？

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