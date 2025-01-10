疫起共體時艱！可否要求房東降租？律師解答

【有什麼依據可以調整租金？】

房東與房客雙方應該在締約時就已經評估在租約期限內的利益與風險，所以原則上雙方應該要遵守契約的約定。但針對無法預測、事先內化到經營成本中分散風險的情形（有判決舉例如石油危機），如果都不能增減租金，可能會造成對一方當事人顯失公平，此時才有透過【情事變更原則】讓法院 介入調整的必要：

1.首先是一般原則的規定，契約成立後有情事變更，而這個情形【非締約當時可以預料的】，且如果按照契約【原本的效果會顯失公平】，那當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有效果。（民法第227條之2）

2.在民法租賃契約當中，針對租金調整也有特別規定（第442條）：租賃物為不動產者，而且【租約沒有約定期限】的話，當事人可以不動產價值的漲跌為理由，聲請法院增減租金。 相反的，如果【租約定有期限】，可以認為雙方當事人有在約定期限內有不變更租金的意思，就不能用這一條的規定來主張調整。