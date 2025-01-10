「回不去的家」 滯留湖北台灣人擬告蔡政府違憲？.

【管制入境有沒有違憲？】

雖然目前中國廈門、成都、上海、北京這四個城市有飛機可以飛回台灣，但滯留湖北的人民因中國的政策，沒有辦法離開湖北。但是，往後就算這些滯留湖北的台灣人民可以移動到這四個城市，我國目前仍不允許他們自行搭機返台。

假設這些滯留湖北的人民將來可以自行移動到飛回台灣的城市，卻被管制入境，有沒有違憲呢？

大法官在釋字558號曾表示，憲法規定人民有居住遷徙的自由，目的在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境之權利，因此國民得隨時返回本國，不需要經國家許可。但是，如果是為了維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並不是完全不能限制，只是限制必須要符合憲法第23條的比例原則。

面對這次的疫情，政府在基於防止傳染病擴大、避免防疫漏洞，不允許滯留湖北的人民自行以「散客」的方式回台，並不是全面禁止這些人遷徙的權利，而是限制遷徙的「方法」，認為從湖北回來的人民應該要透過專機、包機的方式，並且遵守隔離的規定，這樣的做法屬於最小侵害，並且能達到防疫的目的，我們認為符合憲法中的比例原則。

最後，這次疫情中最無辜的莫非是一般人民，期許兩岸有關機關之間的溝通能夠更加順利，早日讓疫情對人民的傷害降到最低。

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