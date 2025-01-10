「回不去的家」 滯留湖北台灣人擬告蔡政府違憲？.

【滯留湖北的台灣人，可以告蔡英文違憲嗎？】
滯留在湖北的台灣人民，因為不滿我國移民署將他們列為「管制入境名單」，計畫要集資向蔡英文總統與其執政團隊提告，主張違反憲法第10條人民居住及遷徙之自由。但是，要怎麼告總統違憲呢？
【大法官解釋怎麼聲請？】
解釋憲法，是大法官的工作，依照原來的《大法官審理案件法》第5條規定（現為《憲法訴訟法》第59條，但尚未生效），一般人民若要聲請大法官解釋憲法，要先依照法定程序提起訴訟，在窮盡訴訟途徑（就是訴訟打到不能再打了），針對最後一個判決當中所用的法律或命令，認為有牴觸憲法，才能提出聲請，請大法官來解釋憲法。
因此，人民要聲請釋憲，需要先經過訴訟，而且聲請對象要針對「判決中所用的法律或命令」，而非總統或是政府！
【可以主動請求政府來接我嗎？】
人民要直接請求政府做一件事，要政府有做這件事情的義務與法律依據。 按照行政訴訟法的規定，如果人民依法申請之案件，行政機關應該要作為卻不作為，那人民可以在訴願程序後，再向行政法院提起訴訟，請求行政機關做成特定內容的行政處分。
然而，「撤僑」是指政府透過外交手段，把僑居在其他國家的本國公民接回的一種「外交行為」，依據行政程序法第3條的規定，外交行為並不適用行政程�序法，因此沒有法律明文的權利，去請求政府做成一個撤僑的「行政處分」，也就無法提出行政訴訟，自然就無法獲得判決去聲請釋憲了。
【管制入境有沒有違憲？】
雖然目前中國廈門、成都、上海、北京這四個城市有飛機可以飛回台灣，但滯留湖北的人民因中國的政策，沒有辦法離開湖北。但是，往後就算這些滯留湖北的台灣人民可以移動到這四個城市，我國目前仍不允許他們自行搭機返台。
假設這些滯留湖北的人民將來可以自行移動到飛回台灣的城市，卻被管制入境，有沒有違憲呢？
大法官在釋字558號曾表示，憲法規定人民有居住遷徙的自由，目的在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境之權利，因此國民得隨時返回本國，不需要經國家許可。但是，如果是為了維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並不是完全不能限制，只是限制必須要符合憲法第23條的比例原則。
面對這次的疫情，政府在基於防止傳染病擴大、避免防疫漏洞，不允許滯留湖北的人民自行以「散客」的方式回台，並不是全面禁止這些人遷徙的權利，而是限制遷徙的「方法」，認為從湖北回來的人民應該要透過專機、包機的方式，並且遵守隔離的規定，這樣的做法屬於最小侵害，並且能達到防疫的目的，我們認為符合憲法中的比例原則。
最後，這次疫情中最無辜的莫非是一般人民，期許兩岸有關機關之間的溝通能夠更加順利，早日讓疫情對人民的傷害降到最低。
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