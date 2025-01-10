被當人頭帳戶怎麼辦？律師：務必謹慎處理小心後果嚴重！

什麼是人頭帳戶？人頭帳戶刑責多重？初犯會被關嗎？若無意間成為人頭帳戶該怎麼辦？人頭帳戶跟被害人和解有幫助嗎？人頭帳戶要賠多少錢？讓專業刑事律師來為您介紹解決人頭帳戶問題的方法及應注意的細節！

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