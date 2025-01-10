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觀察勒戒是一種針對一、二級毒品吸毒者的法律處置措施，旨在藉由監禁與觀察評估，確定是否成功戒毒。但勒戒要幾天？勒戒所內生活是怎樣的？需要準備什麼？勒戒分數沒過會怎樣？以上疑問刑事律師一次解答！
什麼是人頭帳戶？人頭帳戶刑責多重？初犯會被關嗎？若無意間成為人頭帳戶該怎麼辦？人頭帳戶跟被害人和解有幫助嗎？人頭帳戶要賠多少錢？讓專業刑事律師來為您介紹解決人頭帳戶問題的方法及應注意的細節！
滯留在湖北的台灣人民，因為不滿我國移民署將他們列為「管制入境名單」，計畫要集資向蔡英文總統與其執政團隊提告，主張違反憲法第10條人民居住及遷徙之自由。但是，要怎麼告總統違憲呢？
今天是四月一號愚人節，大家都試著在捉弄人，譬如韓劇《愛的迫降》引起熱烈討論的男女主角玄彬與孫藝珍宣布交往，也有韓星發文表示自己得了新冠肺炎，一小時後隨即宣布這是愚人節玩笑，但粉絲和防疫��人員可真的是笑不出來！
當發現另一半外遇時，可以對配偶與小三提起「侵害配偶權」告訴，要求民事賠償。但如果中途選擇原諒配偶與配偶和解，但沒有與小三和解，那之後還能不能再向小三請求損害賠償呢？
武漢肺炎疫情爆發至今，台灣口罩的需求大幅增加，民眾瘋搶口罩的情形更是引起熱議，當中有許多問題可能牽涉到法律，因此今天將就口罩的買、賣可能會出現的法律問題跟大家分享，以避免觸法。
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