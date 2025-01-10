與配偶和解　還能讓小三付出代價嗎？

【只跟另一半和解，小三還有責任嗎？】

侵害配偶權要賠多少錢，法院會考量雙方社會經濟地位、正宮受影響與精神痛苦的程度等等，來去判定一個賠償金額，可能會是幾萬元到幾十萬，也有可能更高。

假設：今天小明外遇，老婆小美願意以50萬元跟小明和解，但不想跟小三和解，事後要向小三要求賠償，這時候法院判斷後認為小明與小三外遇的這件事情，對小美的造成的損害應該要總共賠償20萬元，那麼前面小美已經拿到50萬元了，這個時候還能不能再請求小三賠償呢？

算數學的時間到了！ 1.有些法院認為，民法有規定，如果債權人向其中一個連帶債務人免除債務，但沒有消滅全部債務的意思的話，那麼其他債務人還是要負責，只是可以扣掉那位幸運的債務人被免除的部分。也就是說，小明跟小三要共同賠償給小美20萬元，但小明最終的內部分擔額是10萬元，因此小美跟小明和解，只針對「小明應負責的10萬元」內去免除小明的債務（等於小明用50萬去和解掉10萬元的債務），因此小美還可以再請求小三賠償10萬元。（新北地方法院107年訴字第2939號判決、高雄少家法院108年家訴字第21號判決）

2.但也有法院認為，外遇這件事情對小美造成的損害總共只有20萬元，如果小明已經賠償給小美50萬元，那小美所受到的損害已經全部被填補了，基於民法沒有損害就沒有賠償的原則，因此小美不能再向小三請求損害賠償了。（桃園地方法院107年訴字第2477號判決、臺北地方法院102年訴字第1898號判決）