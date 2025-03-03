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這陣子新冠肺炎沸沸揚揚，從武漢台商在高雄金芭黎舞廳溜搭，到政府派機接回部分滯留在武漢的台灣人民，大家最關注的就是這些人回台後的行蹤了，因為這些從疫區回來的人有染病的風險，因此必須要按照政府的規定，請這些人配合自主管理或是隔離，如果沒有配合的話是會被處罰的。
近期有週刊報導，某上市公司的董事長控訴被家人設局，送進醫院的精神重症病房，還強制住院了10天，透過立委關心才逃出來，難道有精神病就會被抓去住院嗎？
作為教育工作者，你是否曾經遇到過「恐龍家長」？這些家長以各種理由無理取鬧，對老師指手畫腳、過度保護孩子，造成師生關係的緊張。面對恐龍家長，教師必須掌握相關的法規，學會辨識和應對這類家長的行為，以維護自身的權益。本文將由律師的角度，為您分享應對恐龍家長的實用策略，幫助您在教育現場保護好自己。
「新冠肺炎」目前在台灣出現多起確診感染病例，感染人數與日俱增，民眾人人自危。勞工為了防疫，不論是自我休養或照顧家人，可能會需要請假，請假該怎麼請？薪水怎麼算？
第10屆立法委員在2月1日報到並宣誓就職，有不少新科立委第一次走立法院表示歡迎而舖上的紅地毯，立法委員是民意代表，顧名思義要幫人民立法，我們在新聞上常常可以看到立委開會的樣子，究竟立委在開什麼會？一部法律的制定或修正，會經過哪些流程？
為因應新冠肺炎（COVID-19）全球疫情越來越多案例爆發，中央流行疫情指揮中��心宣布為確保國內醫療量能，醫事人員除非報准，不然不能隨便出國，這樣是ok的嗎？
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