防疫破口4ni？！疫區回台趴趴走恐有刑事責任

這陣子新冠肺炎沸沸揚揚，從武漢台商在高雄金芭黎舞廳溜搭，到政府派機接回部分滯留在武漢的台灣人民，大家最關注的就是這些人回台後的行蹤了，因為這些從疫區回來的人有染病的風險，因此必須要按照政府的規定，請這些人配合自主管理或是隔離，如果沒有配合的話是會被處罰的。

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