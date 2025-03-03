疫情之下必讀請假須知

【紓困條例 -- 防疫隔離假】

因為疫情影響層面大，除了健康也衝擊民生問題，立法院緊急通過《嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防治及紓困振興特別條例》，其中有規範因為防疫而隔離請假的部分。

如果勞工被衛生主管機關認定應該要居家隔離、檢疫、集中隔離，或家屬為了照顧生活不能自理的受隔離、檢疫者，這時候勞工可以請「防疫隔離假」，雇主不能視為曠職、不能強迫勞工以事假或其他假別處理、不能扣發全勤獎金、解僱或作其他不利處分。

至於薪水該怎麼算，要看能不能歸責於雇主依個案認定，如果受隔離、檢疫的原因是因為雇主明明知道勞工出差返台後將受到通知要隔離或檢疫，還執意要叫勞工出差，這時雇主就應該給薪，例如中央流行疫情指揮中心已經宣布，從中港澳返台的民眾必須接受居家檢疫，雇主還是叫勞工去，勞工返台後接受居家檢疫的期間，雇主應該照給薪水；不關雇主的事時，就沒有強制雇主要給薪，不過雇主如果有給薪水，可以從所得稅所得額中加倍減除。

不過隔離、檢疫期間沒有收入很可能會讓人斷炊斷水斷電，為了照顧民眾，如果是衛生主管機關認定要隔離、檢疫，或為了照顧生活不能自理的受隔離、檢疫者，而請假或無法從事工作的家屬，這些沒有領到薪水或其他補助的人，可以申請「防疫補償」，相反的，如果不符合上述情況或是雇主自行要求勞工不要上班，就不能用「防疫隔離假」以及申請「防疫補償」，不過如果雇主自己要求勞工不要上班，不可以強迫勞工用自己的假來請假，而且薪水還是要照付。

防疫視同作戰，不論是雇主或是勞工，大家都應該配合防疫，工作時間、休假和薪水的問題，勞資雙方可以協調，互相體諒，一起度過這一場仗。