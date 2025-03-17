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第 319–324 篇，共 612 篇
根據刑法第315-1條規定，偷拍他人性私密影像，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。這意味著偷拍露點照的行為，將承擔無可避免的法律責任。即使加害人事後致歉或賠償，仍難逃刑事制裁。面對偷拍犯罪，被害人應勇於提出告訴，維護自身權益。但須注意，此類案件屬告訴乃論罪，被害人須於知悉犯人起6個月內提告，否則將喪失告訴權。
義憤殺人罪是一種特殊的殺人罪名，與普通殺人罪相比，義憤殺人罪的量刑會相對減輕。要構成義憤殺人罪，必須同時符合主觀和客觀的特定要件。在主觀方面，行為人必須是基於義憤的動機而實施殺人；在客觀方面，則要求行為人是在當場激於義憤的情況下實施殺人。
使公務人員登載不實，意指故意使公務員在職務上所掌管的公文書中，登載不實的內容。民眾為了個人利益或便宜行事，提供虛偽資訊，導致公務員將不實內容登載在官方文書中，就可能觸犯此罪。接下來，讓我們進一步了解使公務員登載不實罪的定義、構成要件、常見案例等，以免自己或身邊的人不小心就觸犯了法律。
偽造有價證券是一項嚴重的犯罪行為，會承擔重大的刑責。本票、股票、公債票等都屬於有價證券的範疇。律師表示，無代理權人若擅自以他人名義製作這類文書或證券，將構成偽造有價證券罪或偽造私文書罪。
數罪併罰是一個刑法中的重要概念，這個制度在德國被稱為gesamtstrafe，它適用於一個人在判決確定前犯下多項罪行的情況。本文律師將深入解說數罪併罰的意思、由來以及跟犯罪競合的關係與計算方法。
最近新冠肺炎的疫情鬧得沸沸揚揚，每天都有好幾則相關的訊息，也有許多事後被證實是假消息，像是有衛生紙業者散布假消息說衛生紙的原料跟口罩一樣，且由於新冠肺炎肆虐，口罩大量生產的情況下，衛生紙也因為原物料缺乏而缺貨，造成民眾恐慌而大批搶購。
這樣散布假消息的行為有什麼責任呢?還有哪些散布假消息的行為會有責任呢？
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