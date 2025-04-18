偽造有價證券刑責重嗎？怎樣算有價證券？律師來解釋！

（三）偽造與變造有價證券的區別

（三）偽造與變造有價證券的區別

在探討偽造有價證券罪時，我們常常會聽到「偽造」和「變造」這兩個詞。雖然它們都涉及了對有價證券的不法修改，但在法律上卻有著不同的定義和涵義。讓我們來深入了解一下偽造和變造之間的區別。

1.偽造的定義

根據刑法的規定，偽造有價證券是指行為人在沒有合法權限的情況下，製作出內容不實的有價證券，並冒用他人的名義。換句話說，偽造的有價證券從一開始就是虛假的，並非在真實的有價證券基礎上修改而成。偽造定義的關鍵在於行為人無權製作有價證券，卻仿冒他人名義來進行偽造。

2.變造的定義

與偽造不同，變造有價證券是指行為人在真實存在的有價證券上，對其內容進行修改，使之與原始內容不符。變造的對象是已經存在的真正有價證券，行為人透過塗改、添加或删除等方式，使有價證券的內容發生變化，從而達到欺騙的目的。變造定義的重點在於，行為人修改了原本真實的有價證券內容。

偽造和變造有價證券的主要區別在於：

偽造是無中生有，從無到有地製作虛假的有價證券；

變造是在真實的有價證券基礎上，對其內容進行不法修改。

儘管偽造和變造的行為方式不同，但都屬於嚴重的經濟犯罪行為，有相對應的刑事責任。