偽造有價證券刑責重嗎？怎樣算有價證券？律師來解釋！

什麼是有價證券？
有價證券是一種可以在金融市場上流通、具有一定價值的憑證。它代表著持有人對發行機構的某種權益或債權關係。有價證券的發行和流通，對於資本市場的運作和經濟發展有著重要的意義。
（一）有價證券的定義
（一）有價證券的定義
根據《刑法》第201條第2項的規定，有價證券包括了公債票、公司股票或其他具有價值的證券。從法律角度來看，有價證券定義是指那些代表一定權利或利益，可以在市場上自由轉讓，並且具有一定價值的憑證。
（二）常見的有價證券種類
（二）常見的有價證券種類
在金融市場上，常見的有價證券種類包括：
- 公司股票：代表股東對公司的所有權和分紅權
- 公債票：政府為籌集資金而發行的債券
- 支票：一種委託銀行支付特定金額的票據
- 本票：承��諾在指定日期無條件支付確定金額的票據
下表列出了這些常見有價證券的主要特點：
|有價證券
|發行主體
|代表權益
|風險程度
|公司股票
|股份公司
|公司所有權
|較高
|公債票
|政府
|債權關係
|較低
|支票
|個人或企業
|支付權利
|較低
|本票
|個人或企業
|支付義務
|較低
偽造有價證券罪的構成要件
偽造有價證券罪是一種嚴重的經濟犯罪，其構成要件包括客觀要件和主觀要件。
（一）客觀要件
（一）客觀要件
偽造有價證券罪的客觀要件包括以下幾點：
- 未經他人同意或授權，在有價證券上偽造他人的署名
- 在本票、支票等有價證券上偽造他人的身分證統一編號
- 以偽造的方式表示他人與行為人共同簽發有價證券
（二）主觀要件
（二）主觀要件
除了客觀要件外，構成偽造有價證券罪還需要主觀要件，即行為人必須具備偽造有價證券的犯罪意圖。
這種意圖表現為：
|犯罪意圖
|表現
|明知是偽造的有價證券
|行為人清楚知道所持有價證券是偽造的
|意圖使用偽造有價證券
|行為人製作或取得偽造�有價證券的目的是為了使用
|意圖行使偽造有價證券
|行為人打算將偽造有價證券在經濟活動中流通使用
（三）偽造與變造有價證券的區別
（三）偽造與變造有價證券的區別
在探討偽造有價證券罪時，我們常常會聽到「偽造」和「變造」這兩個詞。雖然它們都涉及了對有價證券的不法修改，但在法律上卻有著不同的定義和涵義。讓我們來深入了解一下偽造和變造之間的區別。
1.偽造的定義
根據刑法的規定，偽造有價證券是指行為人在沒有合法權限的情況下，製作出內容不實的有價證券，並冒用他人的名義。換句話說，偽造的有價證券從一開始就是虛假的，並非在真實的有價證券基礎上修改而成。偽造定義的關鍵在於行為人無權製作有價證券，卻仿冒他人名義來進行偽造。
2.變造的定義
與偽造不同，變造有價證券是指行為人在真實存在的有價證券上，對其內容進行修改，使之與原始內容不符。變造的對象是已經存在的真正有價證券，行為人透過塗改、添加或删除等方式，使有價證券的內容發生變化，從而達到欺騙的目的。變造定義的重點在於，行為人修改了原本真實的有價證券內容。
偽造和變造有價證券的主要區別在於：
- 偽造是無中生有，從無到有地製作虛假的有價證券；
- 變造是在真實的有價證券基礎上，對其內容進行不法修改。
儘管偽造和變造的行為方式不同，但都屬於嚴重的經濟犯罪行為，有相對應的刑事責任。
偽��造、行使、教唆偽造有價證券的刑責
（一）偽造有價證券的刑責
（一）偽造有價證券的刑責
根據刑法第201條第1項的規定，偽造有價證券罪是一種嚴重的犯罪行為，會受到法律的嚴懲。任何人若偽造、變造有價證券，或明知為偽造、變造的有價證券而行使之，都將面臨最高5年有期徒刑的刑責。
刑法對於偽造有價證券罪的定義非常明確，凡是在有價證券上偽造、變造，使其成為不實的有價證券，都構成了偽造有價證券罪。而且，即使行為人並未直接偽造或變造，只要明知是偽造或變造的有價證券，仍然予以行使，也同樣觸犯了刑法第201條的規定。
除了刑責之外，偽造有價證券罪還可能對個人信用和社會經濟秩序造成嚴重影響。一旦被判刑，不僅要接受牢獄之災，日後在就業、貸款等方面也會受到限制。
- 偽造有價證券最高可判5年有期徒刑
- 變造有價證券也屬於偽造行為
- 明知是偽造有價證券而行使同樣觸法
- 偽造有價證券罪影響個人信用和社會經濟秩序
（二）行使偽造有價證券的刑責
（二）行使偽造有價證券的刑責
當有人將偽造或變造的有價證券當作真正的來使用，就可能構成行使偽造有價證券罪。
1.行使的定義
根據刑法第201條第2項，行使是指將偽造、變造之有價證券當作真正的來使用，包含了詐欺取財的性質。換句話說，行為人明知有價證券是假的，卻仍然使用它來��獲取不法利益，就成立了行使偽造有價證券罪。
除了直接使用偽造有價證券之外，將偽造有價證券交付給明知情況的人，讓對方去行使，也屬於行使的範圍。這種情況下，雖然行為人本身沒有直接使用偽造有價證券，但卻將占有移轉給知情的第三人，供其行使，同樣構成行使偽造有價證券罪。
2.行使偽造有價證券的刑度
行使偽造有價證券屬於刑法上的重罪，刑度相當嚴厲。依照刑法第201條第2項，行使偽造有價證券罪的法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科九萬以下罰金。
（三）教唆偽造有價證券的刑責
（三）教唆偽造有價證券的刑責
當一個人基於教唆偽造有價證券之犯意，唆使原本沒有偽造有價證券念頭的人產生犯罪決意，便構成了教唆犯。教唆者利用言語、文字或其他方式，誘使他人產生偽造有價證券的犯罪意圖，進而實際從事偽造行為。
例如，甲教唆乙在本票上偽簽丙的署名及身分證統一編號，乙照做並持以向他人行使，此時甲便構成教唆偽造有價證券罪。教唆犯的刑責通常比直接行為人略輕，但仍屬刑法規範的犯罪行為。
判斷是否構成教唆犯，主要考慮以下幾點：
- 教唆者是否具有教唆偽造有價證券的犯意？
- 被教唆者原本是否無偽造有價證券的犯意？
- 教唆者的行為是否直接導致被教唆者產生犯罪決意？
- 被教唆者是否實際從事偽造有價證券的行為？
下表列出教唆犯與正犯在偽造有價證券罪中的刑責比較��：
|犯罪類型
|刑度
|教唆犯
|教唆犯仍以正犯或共犯論
|正犯
|一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣九萬元以下罰金
偽造有價證券的判例解析
為了更深入理解偽造有價證券的刑責，我們可以參考最高法院的相關判決及案例分析。這些判例能夠幫助我們釐清法律適用的原則，同時也能提供實務上的參考價值。
（一）最高法院相關判決
（一）最高法院相關判決
最高法院在多個判決中，明確闡述了偽造有價證券罪的構成要件及處罰原則。例如，最高法院認為：「行為人教唆原無偽造有價證券犯意之人，使其萌生偽造有價證券之決意，未經他人同意即在本票上偽簽他人署名及身分證號碼，構成教唆犯偽造有價證券罪。」
這個判決明確指出，教唆他人偽造有價證券，即使被教唆者原本並無犯罪意圖，只要行為人成功使其產生偽造的決意，就已經構成教唆犯。同時，偽造署名的行為，也被包含在偽造有價證券的範圍內。
（二）案例分析
（二）案例分析
在某個案例中，甲教唆乙偽造丙的本票，並在本票上偽造丙的署名。乙照做後，將偽造的本票交給甲。甲後來又持該偽造本票向丁行使，意圖詐取財物。
根據最高法院的見解：
- 甲教唆乙偽造本票及署名的行為，構成教唆犯偽造有價證券罪。
- 乙偽造丙的本票及署名，構成偽造有價證券罪。
- 甲持偽造本票向丁行使的行為，屬於行使偽造有價證券罪，但因行使是低度行為，被教唆偽造這個高度行為所吸收，因此不另論罪。
如何避免誤觸偽造有價證券罪
在日常生活中，我們可能會接觸到各種有價證券，如支票、本票等。為了避免觸犯偽造有價證券罪，我們應該謹慎處理這些文件，並確認自己的代理權限。
以下是一些需要注意的事項：
（一）謹慎處理有價證券
（一）謹慎處理有價證券
當我們收到或需要開立有價證券時，應該仔細檢查其真偽性。若發現可疑之處，應立即向有關單位報告。同時，我們也應該妥善保管自己的有價證券，避免遺失或被盜用。在填寫有價證券時，應確保內容真實無誤，不得填寫虛假資訊。
（二）確認代理權限
（二）確認代理權限
若我們受他人委託代為開立或處理有價證券，應先確認自己的授權範圍。代理權應以書面方式明確規定，避免口頭約定產生爭議。在代理行為中，不得逾越授權範圍，否則可能構成偽造有價證券罪。
下表列出了一些常見的代理行為及其注意事項：
|代理行為
|注意事項
|代為開立支票
|確認被代理人的身份並取得書面授權，填寫金額時��應與被代理人確認
|代為背書本票
|須經被代理人書面授權，背書時應註明代理關係
|代為簽發股票
|須經公司董事會決議授權，並在股票上蓋印公司印鑑
偽造有價證券罪結論
在日常生活中，我們應該謹慎處理有價證券，確認自己是否有合法的代理權限。如果不小心誤觸法網，可能面臨刑事判決的嚴厲制裁。
以上就是刑法偽造有價證券罪的相關法律知識，如果您有相關的法律問題，歡迎點擊下方的按鈕聯絡我們！