「狼來了」？你該知道分享訊息的法律知識

【假消息漫天飛】
最近新冠肺炎的疫情鬧得沸沸揚揚，每天都有好幾則相關的訊息，也有許多事後被證實是假消息，像是有衛生紙業者散布假消息說衛生紙的原料跟口罩一樣，且由於新冠肺炎肆虐，口罩大量生產的情況下，衛生紙也因為原物料缺乏而缺貨，造成民眾恐慌而大批搶購。
這樣散布假消息的行為有什麼責任呢?還有哪些散布假消息的行為會有責任呢？
【散布衛生紙的這個假消息違反社會秩序維護法】
無論是誰散布假消息，造成民眾恐慌大批搶購衛生紙，這樣的行為違反了社會秩序維護法第63條1項5款：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」社會秩序維護法規定，可以科處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰，而最後散布謠言的人被罰了3萬元。
【能不能用傳染病防治法來處罰他們呢？】
很多人都覺得只罰3萬元罰得太輕了，能不能用傳染病防治法第63條來處罰，改課300萬元以下的罰鍰呢? 目前看起來，雖然他們是利用新冠肺炎的加強自己消息的可信度，但是衛生紙不是傳染病防治法徵用物資，所以還是沒辦法算是「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息」，很難用傳染病防治法來處罰。
【最近有許多修法來處理各種情況的假消息】
除了社會秩序維護法跟傳染病防治法之外，其實近年也修了許��多法來管制散布假消息的行為，包括災害防救法、糧食管理法、農產品市場交易法、食品安全衛生管理法，將「影響市場糧食交易價格或主管機關執行糧食產銷」、「收購公糧計畫」、「影響農產品交易價格」、「食品安全」相關的謠言納入管制。
另外核子事故緊急應變法、廣播電視法也有提出修正的草案，打算將「核子事故」相關的謠言也納入管制，並打算增訂廣電業者自律規範機制、事實查證規定及其罰則。
謠言止於智者，分享資訊的初衷或許是好事，分享但未經查證的訊息對大眾可能是弊大於利，甚至有觸法的風險，勸大家還是要三思。