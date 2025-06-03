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在台灣，如果你要進行一場民事訴訟，先了解民事訴訟費用是很重要的。不管你是原告或者被告，知道打官司的成本可以幫你做好財務規劃，從裁判費、律師費到其他各種費用，每一項都不能忽視。這些開銷都會影響你的財務情況。有位專業的律師在本文中整理了這些費用，幫你全面了解和預備民事訴訟可能涉及的費用��。
立法院於2025年5月13日完成《刑法》部分條文修正案的三讀通過，正式將「妨害司法公正罪」納入我國法律體系。這項備受矚目的修法被視為台灣司法改革的重要里程碑，旨在遏止不當關說及干預司法程序的行為。許多民眾對於何謂「不法關說」、哪些行為會觸法仍存有疑惑。本文將由專業律師角度，以淺顯易懂的方式解析新法內容、適用範圍及實務判斷標準，協助您理解這項攸關司法公正的重要立法院決議。
根據保安處分執行法的規定，法務部可在地方法院檢察處設置專業人員，負責執行保護管束業務。這些專業人員主要協助受保護管束人重新適應社會生活，並防止他們再次犯罪。值得注意的是，處理未成年案件時，這類角色在少年法庭被稱為「保護官」，而非一般所稱的觀護人。雖然名稱不同，但兩者都致力於協助案主重建正常生活。未成年與成年保護管束工作有何差異？為什麼我們需要這樣的制度？這些專業人員如何幫助犯罪者重返社會？接下來，我們將深入探討這些問題，讓您更全面了解台灣的觀護制度。
近來FB上，常會看到許多貓貓狗狗的可愛照片與影像，對於很多飼主人而言，毛小孩宛如自己的孩子，這顯示現代的貓狗寵物與主人的關係更為親密，不同於過去僅當作是自身財產的觀念。
但問題是，雖然毛小孩與主人的關係情同家人，但是當發生毛小孩遭他人攻擊而有傷亡的情況時，主人的精神與情感上的痛苦，可否向加害人請求精神慰撫金呢？
前陣子有一則新聞「國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償」，我乍看之下覺得匪夷所思，兩小無猜貞操權可以提起損害賠償嗎？而且10年後怎麼還可以提起侵權行為的損害賠償？
爆發群聚感染的「鑽石公主號」郵輪在1/31停靠基隆港，有許多船上旅客下船到各景點觀光，因此中央流行疫情指揮中心表示，發「國家級警報」給北北基民眾，提醒在當天有去過基隆廟口、九份、台北101、西門町等觀光景點的民眾，要做好自主健康管理。
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