烙下狠話的代價：網紅恐嚇事件的法律分析

【放狠話，恐嚇罪？還是強制罪？】

在日常生活中，有時候會因為壓抑不住自己的情緒或是想要逞口舌之快烙下狠話，比較狠的像是「在怎麼樣，就殺了你！」也有像是上面案子的「檢舉你到死」或「告死你」這種狠話。

而這些烙狠話的行為，在刑法上最有可能成立的兩個罪，分別是「恐嚇罪」和「強制罪」。

依照法院的判決，「恐嚇罪」是將「將來」的惡害通知被害人，而「強制罪」 則是以「現實」的惡害來使被害人做出自己不想做的行為。主要的差別就在「恐嚇罪」侵擾被害人的自由比較低，只要讓被害人心理產生恐懼就可以，但「強制罪」則對被害人的自由侵擾比較高，除了讓被害人產生恐懼，還會使被害人因為害怕，而做一些不想做或是不願意做的事。

所以上面網紅烙狠話的行為，如果只是想要讓對方害怕，那有可能會成立「恐嚇罪」，但是如果除了害怕，還想讓對方因為害怕不敢再繼續在網路上說話，那就有可能會成立「強制罪」了。不過依照上面的情形，恐嚇罪的成立情況還是比較高。