烙下狠話的代價：網紅恐嚇事件的法律分析

【放狠話「檢舉到妳失業！」，有可能要賠錢還會吃上刑罰！？】
最近兩名網紅因為一些事件，互相在網路上嗆聲，其中一方在臉書貼文烙下狠話，揚言如果抓到對方開設事業有違法，就要檢舉到對方失業。另一方則氣得提起恐嚇危安罪的告訴，還附帶請求民事賠償。
就竟這種「烙狠話」的行為，會吃上刑罰或是要賠錢嗎？
【放狠話，恐嚇罪？還是強制罪？】
在日常生活中，有時候會因為壓抑不住自己的情緒或是想要逞口舌之快烙下狠話，比較狠的像是「在怎麼樣，就殺了你！」也有像是上面案子的「檢舉你到死」或「告死你」這種狠話。
而這些烙狠話的行為，在刑法上最有可能成立的兩個罪，分別是「恐嚇罪」和「強制罪」。
依照法院的判決，「恐嚇罪」是將「將來」的惡害通知被害人，而「強制罪」 則是以「現實」的惡害來使被害人做出自己不想做的行為。主要的差別就在「恐嚇罪」侵擾被害人的自由比較低，只要讓被害人心理產生恐懼就可以，但「強制罪」則對被害人的自由侵擾比較高，除了讓被害人產生恐懼，還會使被害人因為害怕，而做一些不想做或是不願意做的事。
所以上面網紅烙狠話的行為，如果只是想要讓對方害怕，那有可能會成立「恐嚇罪」，但是如果除了害怕，還想讓對方因為害怕不敢再繼續在網路上說話，那就有可能會成立「強制罪」了。不過依照上面的情形，恐嚇罪的成立情況還是比較高。
【怎樣算恐嚇罪的「恐嚇」？】
不過並不是隨便烙狠話都會成立恐嚇罪的，要成立恐嚇罪，關鍵的還是有沒有所謂的「恐嚇行為」。
依照法院的判斷，要行為人以加害生命、身體、自由、名譽、財產的事情讓被害人知道，並讓被害人心生畏怖，讓他免於恐懼的自由受到侵害，加害人的行為才會成立恐嚇罪，而什麼樣的行為或言語會讓別人覺得害怕，則需要透過當時說話的內容、日時、場所、方法、兩人的關係、告知的現場狀況等因子來綜合判斷。
除此之外如果是用不一定會發生的事來恐嚇別人（例如，你如果再來偷東西，就打斷你的腿）或是說要用正當、合法的方法來恐嚇別人（例如，你如果再罵我，我就告你告到死）這些情況，法院都認為不成立恐嚇罪。
因此網紅在臉書上的貼文，如果是跟對方說，「要是你有違法的情形我就檢舉你到失業」，由於有沒有違法還不確定，因此是不確定的惡害通知，此外檢舉是合法的手段，因此這句話應該是不屬於恐嚇罪的恐嚇言詞，因此不會構成恐嚇罪。
【別衝動！烙狠話前先緩緩】
有時候遇到氣憤的事情或是想要達到某些目的，會烙狠話來嚇別人，但有時候因爲這句狠話，小則需要負侵權行為損償責任，大則會觸犯刑法，受刑罰制裁。因此下次要烙狠話或是耍狠之前還是先冷靜、別衝動，想想有沒有其他和緩的方式可以解決眼前的問題。
新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20221218/2403766.htm