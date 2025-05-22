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農農是一個隔代教養長大的單親小孩，從小媽媽忙碌於工作，把他丟給鄉下阿嬤後，甚至不聞不問，一年也看不到媽媽一兩次，日常生活都是由阿嬤照顧。
而同樣的媽媽對阿嬤一樣也是漠不關心，所以到阿嬤身體日漸衰弱之間，甚至失智了，也全部都是由農農在照顧。
媽媽關心的始終都只有能不能分到遺產……。
在這樣的情況下，如果阿嬤也這樣希望，有沒有方法讓農農而不是媽媽成為阿嬤的監護人？
從去年呼麻風波開始，歌手謝和弦與扣嫂Keanna頻上版面，現在雙方又對簿公堂，Keanna對謝和弦與新歡莉婭，向法院提起告侵害配偶權的民事訴訟，阿扣與莉婭也不甘示弱，對Keanna拿走吸塵器、吹風機，以及手機的行為，分別向警方提起竊盜罪與侵占罪的刑事告訴！並且在 YouTube頻道上貼文「恭喜妳也有前科案底了，哈們」。
你是否聽過「藥仔面」這個詞？在台灣，人們常用台語形容長期吸毒者外表特徵為「黑、乾、瘦」。無論使用何種毒品，吸毒者往往會出現皮膚黝黑、四肢如木棒般缺乏肌肉線條，以及臉上佈滿痘痘、雙頰凹陷等共同特徵。安非他命作為一種興奮性毒品，其使用者通常有明顯的黑眼圈、眼神渙散，以及失眠等症狀。在所有毒品中，安非他命引發的痘痘問題最為嚴重，這種特殊的痘痘被戲稱為「安痘」。
犯錯時，我們可能需要寫認錯文件。在法律領域，輕微刑事案件中，檢察官可能要求被告提交悔過書。這是緩起訴的條件之一。接下來我們會探討認錯文書的標準格式和適用場合，還會談到撰寫技巧和法律效果。
在經濟壓力下，許多人會尋求各種借款管道，而商品貸款就是其中一種選擇。商品貸款是以購買商品作為貸款名義，申辦條件相對寬鬆��，對於急需資金周轉的民眾來說，不失為一個快速取得資金的方式。然而，商品貸款的合法性一直備受質疑，因為缺乏相關法規的管理，容易衍生詐騙及收取高額利息等問題，對借款人造成財務上的風險。在申辦商品貸款前，民眾應該先了解其可能面臨的風險，並尋求律師或專業人士的說明，以保障自身權益。
近期備受關注的內湖母女被詐騙遭警員嘲諷而自殺案，引發社會大眾對教唆自殺罪的討論。究竟何種言行會構成教唆自殺？如何認定教唆者的惡意和影響力？構成教唆自殺罪需符合幾個要件：教唆者必須存有教唆故意，透過言語、文字或其�他方式，慫恿、誘導對方自殺；被教唆者則須基於自由意志，做出自殺的決定。兩者之間需存在因果關係，教唆行為導致被教唆者萌生自殺念頭並付諸行動，才算犯罪成立。
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