自己的監護人自己決定　淺談「意定監護」

【哪天你失智了，讓我照顧你】

農農是一個隔代教養長大的單親小孩，從小媽媽忙碌於工作，把他丟給鄉下阿嬤後，甚至不聞不問，一年也看不到媽媽一兩次，日常生活都是由阿嬤照顧。

而同樣的媽媽對阿嬤一樣也是漠不關心，所以到阿嬤身體日漸衰弱之間，甚至失智了，也全部都是由農農在照顧。

媽媽關心的始終都只有能不能分到遺產……。 在這樣的情況下，如果阿嬤也這樣希望，有沒有方法讓農農而不是媽媽成為阿嬤的監護人？