自己的監護人自己決定　淺談「意定監護」

【哪天你失智了，讓我照顧你】
農農是一個隔代教養長大的單親小孩，從小媽媽忙碌於工作，把他丟給鄉下阿嬤後，甚至不聞不問，一年也看不到媽媽一兩次，日常生活都是由阿嬤照顧。
而同樣的媽媽對阿嬤一樣也是漠不關心，所以到阿嬤身體日漸衰弱之間，甚至失智了，也全部都是由農農在照顧。
媽媽關心的始終都只有能不能分到遺產……。 在這樣的情況下，如果阿嬤也這樣希望，有沒有方法讓農農而不是媽媽成為阿嬤的監護人？
【監護制度是什麼？】
監護制度的存在是為了保障因為意外而失去溝通能力的成年人。人擁有把想法表現於外的能力，言語、動作都是其表現方式，如果我們喪失了這個能力，那便會成為法律上需要被監護制度照顧的人，比較常見的例子是植物人、長期昏迷者、嚴重精神疾病患者等。而法定的監護人必須保護他們的人身、財產，以及其他合法的法律權益，避免被其他人任意侵害。
【意定監護的好處】
在修法之前，必須等到成年人出了意外，才會由法院從一定的親人、親密朋友當中從最大利益的角度去挑選監護人。
有人可能會困惑，難道監護人不能在還健康的時候自己決定嗎？去年五月的修法回應了這個問題。新增的「意定監護」制度讓我們可以預先自己決定，哪天出了意外，要由誰來幫我們管理財產，畢竟法院在判斷時，因為已經失去表達能力，所以自己的意見是很難被參考的。
此外，幫忙管理也是一種工作，因此是可以要求報酬的，這點也可以先行溝通，就算沒約定，也能夠請求法院適當判斷合宜的報酬。
【監護人可以對我的財產毛手毛腳嗎？】
在財產的處分上，新法（意定監護）與舊法（法定監護）也有差別，原則上都要基於被監護人的利益，但是意定監護對此的限制比較少。
舉例來說，法定監護人對於不動產的購買、賣出、租借是需要經過法院同意的，而且基本上不可以從事投資行為，除非是公債之類的例外。但意定監護在這一塊因為與被監護人有特別的信賴關係，所以是不會被限制的，更不用經過法院同意。
目前台灣的人口結構已經進入高齡社會，可想而知監護案件只會越來越多，這次修法則進一步完善了監護制度，達成「自己的監護人自己選」的目的，更加尊重每個人的意願，即使人失去了表達能力，也盡力維護人性尊嚴。