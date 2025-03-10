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在去年12月的巴賽爾藝術展上，藝術家莫瑞吉奧卡蘭特用膠帶把香蕉黏在牆上，作為一項藝術品。也有3位買家分別花了約12萬美金買下這項藝術品。後來有位表演藝術家，擅自將強上的香蕉拆下來吃掉!這位表演藝術家將藝術品吃掉的行為會有什麼法律責任呢?
過年結束的同時除了思念假期之外，是否也在想著那些被爸媽收走的紅包呢？想必許多人都有著一回家就被使個眼色、然後交出所有壓歲錢給家長的經驗。那爸媽徵收紅包這件事，到底合不合法？又如果收走了，爸媽能怎麼使用呢？
近期新冠肺炎在各國間傳播，有雇主為了怕員工出國得了肺炎後傳染給公司內的其他員工，限制員工不可以去某些國家，雇主對員工這樣的限制是合法的嗎?
這一期的樂透你買了嗎？彩券在手希望無窮，人人都想一夕暴富，不過什麼彩券都能買嗎？
不知道大家有沒有聽過和長腿叔叔的故事？
一個善心人士贊助小女孩念書的故事。但如果不僅僅是贊助金錢，甚至進一步提供住宿，或是唆使、幫助未成年人離家出走。會有什麼樣的法律責任呢？
如果人失蹤了，在經過一定的時間後，是可以聲請法院宣告這個人死亡的。
明明只是失蹤，可能人在其他地方還活著，為什麼要聲請死亡宣告呢？
主要是為了處理法律上權利義務狀態的不確定，畢竟失蹤和死亡還是不一樣，無法為繼承和領保險金的，對家屬來說相當的不便。
最近有一個案子，是有人在海邊垂釣，落入海中失蹤了，這樣要經過多久才能聲請死亡宣告呢?
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