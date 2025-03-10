律師帶你了解死亡宣告要件及其效力！

如果人失蹤了，在經過一定的時間後，是可以聲請法院宣告這個人死亡的。 明明只是失蹤，可能人在其他地方還活著，為什麼要聲請死亡宣告呢？ 主要是為了處理法律上權利義務狀態的不確定，畢竟失蹤和死亡還是不一樣，無法為繼承和領保險金的，對家屬來說相當的不便。 最近有一個案子，是有人在海邊垂釣，落入海中失蹤了，這樣要經過多久才能聲請死亡宣告呢?

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