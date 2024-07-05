台灣跨國同性婚姻制度突破：新函釋讓愛無國界

【異國同婚限制解套，新函釋發布！】

1月的時候，行政院內政部發布全新的函釋（台內戶字第1120240466）來為跨國同性戀婚姻制度的問題解套。

但究竟是什麼問題需要解套呢？

在108年5月24日釋字748號施行法實施後，我國就保障同是我國國籍的同性伴侶可以向戶政機關辦理登記，成為具有親密性及排他性之永久結合的關係，也就是保障同性伴侶可以結婚。

但問題就在於，如果是不同國籍的兩人，另一個不是我國國籍的人，其所屬國家不承認同性婚姻的話，那依照涉外民事法律適用法（簡稱：涉民法）第46條的規定就不能成立婚姻關係。

原因是第46條規定：「婚姻之成立，依個該當事人之本國法。」也就是說要雙方國家的法律規定都可以成立同性婚姻，這樣才能成立，因此異國同婚如果其中一方所屬的國家沒有承認同婚，在台灣也不能向戶政機關登記，成立婚姻關係。 而新的函釋就是為了解決這個狀況而誕生！