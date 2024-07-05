台灣跨國同性婚姻制度突破：新函釋讓愛無國界

【異國同婚限制解套，新函釋發布！】
1月的時候，行政院內政部發布全新的函釋（台內戶字第1120240466）來為跨國同性戀婚姻制度的問題解套。
但究竟是什麼問題需要解套呢？
在108年5月24日釋字748號施行法實施後，我國就保障同是我國國籍的同性伴侶可以向戶政機關辦理登記，成為具有親密性及排他性之永久結合的關係，也就是保障同性伴侶可以結婚。
但問題就在於，如果是不同國籍的兩人，另一個不是我國國籍的人，其所屬國家不承認同性婚姻的話，那依照涉外民事法律適用法（簡稱：涉民法）第46條的規定就不能成立婚姻關係。
原因是第46條規定：「婚姻之成立，依個該當事人之本國法。」也就是說要雙方國家的法律規定都可以成立同性婚姻，這樣才能成立，因此異國同婚如果其中一方所屬的國家沒有承認同婚，在台灣也不能向戶政機關登記，成立婚姻關係。 而新的函釋就是為了解決這個狀況而誕生！
【函釋怎麼說？】
而函釋解套的方法，也來自涉民法當中。
涉民法第8條規定：「依本法適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之。」也就是說如果在適用外國法律的時候，適用的結果和我國善良風俗有違背時，那就不用管外國的法律，直接適用我國的法律就好。
而在函釋中就提到：「相同性別的兩個人，可以出於經營共同生活的目的，成立具有親密性和排他性的永久結合關係」這個觀念，是我國的公共秩序的一部分，因此如果其他國家的法�律適用結果會違背這個觀念，那就會危及我國一般人民的公序良俗，侵害一般私法生活的安定，還會對異國同性伴侶產生不合理的差別待遇。因此依照涉民法第8條，就不適用不承認同婚國的法律，而可以直接適用同婚專法第2條的規定，並且依照第4條可以跟戶政機關辦理結婚登記。
因此在函釋發布之後，不論非我國國籍伴侶的國家，有沒有承認同性婚姻，兩人在台灣都可以去戶政事務所辦結婚登記！
【在函釋發布之前，法院竟早就這樣說！？】
意外的是其實在函釋發布前，就有高等行政法院的相關判決採取類似的解套方法，該判決的案例是一對日台同性婚姻伴侶，由於日本目前還沒有承認同性婚姻，因此出現上面所提到的問題，讓這對伴侶不能在台灣登記結婚。
而判決提到：釋字748號 已經明確的說明我國的法律秩序下，不可以對同性伴侶的婚姻自由有差別待遇，而且已經有施行法的施行，因此可以認為同婚制度在我國是具有民主正當性的，是屬於我國公序良俗的一環，因此有涉民法第8條的適用。
此外判決也提到，司法院已經擬具了涉民法第46條的修正草案，希望在46條後面新增但書：「但適用當事人一方之本國法，因性別關係致使無法成立，而他方為中華民國國民者，依中華民國法律。」期望經過立法通過，來解決現行法下的困境。（臺北高等行政法院 110 年度訴字第 1524 號判決參照）
【港、澳可以，為什麼中國大陸會被新的函釋排除在外？】
不過，在仔細看完函釋之後，可以發現香港、澳門地區，可以用港澳關係條例第38條來解套，該條規定，民事�事件可以回去適用涉民法，因此也可以用涉民法第8條的規定，讓港、澳地區人民與我國的人民在我國辦理同性婚姻登記。
但函釋話鋒一轉，卻說兩岸同性伴侶因為有入境事由跟面談機制的問題，所以不適用這個函釋。也就是說，這個函釋不能為兩岸同性伴侶解套。而函釋所說的面談機制，其實是在兩岸人民要結婚時，中國大陸的人民要入境時，依據管理辦法必須在機場接受面談，由於面談的前提須雙方先在中國完成結婚登記，中國大陸的另一半才能申請入台，但因為中國大陸不承認同婚，因此兩個人不可能先在中國登記，也就沒有辦法申請面談入境，進而也沒辦法在台灣登記結婚。
目前在兩岸同婚的部分還沒有解套的辦法，或許未來行政院會提出其他的函釋或是修法來解決，期許未來有一定的解決之道，讓不論是與哪個國家的同性伴侶與我國伴侶登記結婚都受到保障。
大陸地區人民申請進入臺灣地區面談管理辦法：https://reurl.cc/4Q3lRK
新聞來源：https://reurl.cc/Rvb2nZ
圖片來源：YouTube愛最大慈善光協會