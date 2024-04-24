癲癇病患者的道路安全：考駕照、開車和責任問題

癲癇發作時，常常沒有徵兆，而且會伴隨強烈的肌肉抽搐、意識不清，讓發病者沒有辦法控制自己的行動。如果是在開車或是騎車時發生，那就更加危險了！這時候如果出車禍，還把別人撞傷，可以說因為癲癇發作而免責嗎？

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