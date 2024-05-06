公共危險與主客觀判斷：行政法院撤銷酒駕罰單

【QK小憩一下，還是酒駕？】
苗栗有一名男子車子發動、車門打開坐在車上，警方對該名男子進行酒測，測得酒測值0.66，警方除了以公共危險罪移送，也依照道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款以及第10項開了一張十二萬五千元的罰單，該名男子不服提起行政訴訟，後罰單被行政法院撤銷（臺灣苗栗地方法院行政訴訟判決112年度交字第2號）。
【行政法院撤銷罰單的理由：不是「駕駛」】
行政法院認為，縱然該名男性有發動引擎、大燈、腳放在油門上，不過參酌客觀情事，當時的車子是排P檔、駕駛座的車門開啟，不能認為該名男子有隨時想要駕駛該車的主觀意圖，且客觀狀況也不符合「駕駛」的行為，因而撤銷該罰單。
【重點在於「駕駛」的主客觀判斷】
從這個判決看來，可以得知，到底是不是「駕駛」和引擎是否已經發動並沒有絕對的關係；重要的是主觀上是否有駕駛意思，且客觀上是否有駕駛的行為。該判決也有引到其他高等行政法院甚至是最高的判決來佐證這樣的「主客觀綜合判斷」的說法，比如，最高法院107年度台上字第4254號判決認為，刑法第185條之3的「駕駛」定義是「指行為人有移動交通工具之意思，並在其控制或操控下而移��動動力交通工具」，如果「無使車輛移動之意思，縱已啟動引擎，因不致引發交通往來危險」，並不會成立刑法第185條之3的不能安全駕駛罪。
【看看其他判決】
其他也有判決是認為要去看到底有沒有造成公共危險，如：臺灣新北地方法院刑事判決111年度交簡上字第49號說：引擎未發動、發動後用手牽或用腳嚕或在自家庭院開車，都不是刑法第185條之3的「駕駛」；另外臺灣高等法院刑事判決112年度原交上易字第5號採取相同的「主客觀綜合判斷」的見解，認為被告的車雖然引擎發動、停在路邊，看到警察盤查，把車上的酒瓶藏起來，但炎炎夏日8月天，被告有可能真的只是在車上喝酒吹冷氣休息，「不能」據此「認其主觀上具有操控而移動該動力交通工具之犯意」。
我們同意法院用「主客觀綜合判斷」去看到底有沒有造成「公共危險」的看法，畢竟無論是行政上或刑事上的處罰，為了就是要讓大家不要酒後駕車、造成其他行人或用路人等等的危險，如果一個案件中並沒有「公共危險」，也就沒有處罰的必要。因此在勸告大家切莫酒駕的同時，如果只是單純地喜歡在車內吹冷氣喝酒、喝掛後在車上休息卻被開單（請車子也要好好停，否則也可能造成「公共危險」，也要記得進一步訴願甚至提起訴訟保障自己的權益啊！
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