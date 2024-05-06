公共危險與主客觀判斷：行政法院撤銷酒駕罰單

【看看其他判決】

其他也有判決是認為要去看到底有沒有造成公共危險，如：臺灣新北地方法院刑事判決111年度交簡上字第49號說：引擎未發動、發動後用手牽或用腳嚕或在自家庭院開車，都不是刑法第185條之3的「駕駛」；另外臺灣高等法院刑事判決112年度原交上易字第5號採取相同的「主客觀綜合判斷」的見解，認為被告的車雖然引擎發動、停在路邊，看到警察盤查，把車上的酒瓶藏起來，但炎炎夏日8月天，被告有可能真的只是在車上喝酒吹冷氣休息，「不能」據此「認其主觀上具有操控而移動該動力交通工具之犯意」。

我們同意法院用「主客觀綜合判斷」去看到底有沒有造成「公共危險」的看法，畢竟無論是行政上或刑事上的處罰，為了就是要讓大家不要酒後駕車、造成其他行人或用路人等等的危險，如果一個案件中並沒有「公共危險」，也就沒有處罰的必要。因此在勸告大家切莫酒駕的同時，如果只是單純地喜歡在車內吹冷氣喝酒、喝掛後在車上休息卻被開單（請車子也要好好停，否則也可能造成「公共危險」，也要記得進一步訴願甚至提起訴訟保障自己的權益啊！

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