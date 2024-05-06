損害賠償中的相當性：受傷取消出國行程是否具有因果關係？

前陣子有一名貴婦在SOGO百貨公司跌到，要求SOGO對她所造成的損害進行賠償。法院認為SOGO應判賠三百多萬，其中包含醫療費用、往返醫療院所的交通費用、貴婦當天穿的衣物和手錶（因為一摔就都壞了）、慰撫金等等，其中法院判賠的一項還包含「取消預定行程之損失」。這項損失是因為，貴婦本來要出國旅遊、參加郵輪行程，但經這一摔，行動不便而必須取消機票和行程，而取消所產生的損失，也包含在SOGO的賠償範圍中。

閱讀全文