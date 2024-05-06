LEGAL KNOWLEDGE
由喆律專業律師團隊打造最實用的法律知識庫，涵蓋家事、刑事、民事、債務催收、車禍糾紛到勞資爭議等全方位領域。我們化繁為簡，讓您在面對法律難題時，能快速找到清晰、明確的指引與解答。
第 445–450 篇，共 612 篇
近期一群大學生和熱炒店之間因為提供白飯的問題，產生爭議，雙方因爲留言、互相的回應，加上媒體渲染以及社會大眾的討論，出現最近的「白飯之亂」。
前陣子有一名貴婦在SOGO百貨公司跌到，要求SOGO對她所造成的損害進行賠償。法院認為SOGO應判賠三百多萬，其中包含醫療費用、往返醫療院所的交通費用、貴婦當天穿的衣物和手錶（因為一摔就都壞了）、慰撫金等等，其中法院判賠的一項還包含「取消預定行程之損失」。這項損失是因為，貴婦本來要出國旅遊、參加郵輪行程，但經這一摔，行動不便而必須取消機票和行程，而取消所產生的損失，也包含在SOGO的賠償範圍中。
華莎之前在成均館大學的校慶表演上，一如以往自己的風格勁歌熱舞，其中有一個舞蹈動作為華莎「舔了自己的舌頭、蹲下腳打開、順勢用手摸下體」，後遭到告發「公然猥褻罪」（韓國法），影片上傳到網路上後也引發熱議。
近幾個月Metoo在台灣不斷地延燒，各界皆有相類似的案例持續被揭發。而政府各院也提出相類似的作為，希望能夠透過法律的修正讓學校師生、工作職員等各行各業的人都能夠獲得更充足的保障。
7月21日，第一件由國民法官參與審判的案件在歷經3天的審理之後作出判決，案件事實為一名受暴婦女長期受到丈夫家暴，後在2022年11月底親手殺死了虐待她40年的丈夫。該名婦女被論以殺人罪、處以7年2個月。
彰化有一名婦人帶別人家的5歲小孩到鵝肉店借用廁所，不料小孩卻在突然在店裡跑起來，撞上放在員工區裡的裝有滾燙湯汁的大湯鍋，小孩全身燙傷，該名婦人被判過失重傷罪。該名婦人先前是這位小孩的保母，不過在案發當時，該婦人已經不是保母，只是剛好幫忙照顧（就是認識的人幫忙照顧一下的那種）。不過，是不是「保母」，有差嗎？
Online Legal Consultation
喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。
免費諮詢