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最近新聞上出現了很多暴打怒毆的畫面，打人和傷害人的樣態百百種，除了有健身教練大鬧超商的事件之外，小編還到了一則新聞是，有朋友因為債務糾紛，而在KTV包廂內以熱湯澆淋欠債人。這種潑灑液體，讓人家受傷留疤的，會有什麼刑事責任呢？刑法上除了有一般的傷害罪規定之外，另外還有「重傷罪」，不過怎樣算傷害、怎樣算重傷呢？
哪些行為可能會構成妨害公務罪？妨害公務的定義是什麼？若被定罪，可能面臨的刑期有多長？本文將針對這些關於妨害公務罪的常見問題提供解答，並透過實際的判決案例，深入探討妨害公務罪的法律細節。讓我們繼續閱讀下去，一起深入了解！
雞排妹去年被週刊雜誌偷拍報導，針對這件事，她主張週刊侵害她的隱私權與肖像權，但後續她卻將週刊報導影片中的照片截圖加上箭頭指著包包中的面膜盒子，將照片放在IG上，以此作為面膜的宣傳廣告。
近期在台日之間，受到廣大討論的，就是網紅蔡阿嘎拍了一部以介紹五家日本連鎖餐廳為主題的旅遊食記影片，影片中，蔡阿嘎在吃完後，用頗為犀利的言語，評價各家餐廳的食物。
志明和春嬌是一對結婚30年的夫妻，不過志明和春嬌先前都有離婚過，並和前夫前妻各有一個小孩，志明和春嬌結婚之後並沒有收養對方的小孩，兩人也沒有生其他的小孩。兩人結婚後，志明一直擔任在家養兒育女的工作，把家務事處理的完美服貼，春嬌則是在外打拼，為家裡累積了不少積蓄，志明有天想著，要是我先走了，我（和前妻生）的小孩要怎麼辦⋯⋯
在我們的生活中，每天都有無數的車禍發生，但其中的損害賠償怎麼請求，範圍又是多少，常常是令人苦惱的問題，以下舉兩場車禍當例子，聚焦在「勞動力減損」跟「扶養費」上來討論。
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