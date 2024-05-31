財產繼承與契約承諾：保障小孩的未來

志明和春嬌是一對結婚30年的夫妻，不過志明和春嬌先前都有離婚過，並和前夫前妻各有一個小孩，志明和春嬌結婚之後並沒有收養對方的小孩，兩人也沒有生其他的小孩。兩人結婚後，志明一直擔任在家養兒育女的工作，把家務事處理的完美服貼，春嬌則是在外打拼，為家裡累積了不少積蓄，志明有天想著，要是我先走了，我（和前妻生）的小孩要怎麼辦⋯⋯

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