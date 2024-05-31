勞動力減損和扶養費：車禍賠償中的常見問題與解答

【這樣賠有什麼問題嗎？有哪裡怪怪的嗎？】

上面所介紹的，是實務長久以來運作的方式，也就是在被害人請求損害賠償時，用推測未來的方式去推算出，被害人勞動力減損的損失和受扶養人的扶養費，並一次的要求另一方賠償全部的損害，但問題來了！

「如果被害人沒有工作到65歲的退休年齡，就過世了，那過世後所拿到的勞動力減損賠償，是不是多拿的？」、「如果受扶養的未成年人，成年前就過世了，或是在平均餘命結束前就過世，不用扶養了，那當初計算的金額是不是超多應該賠償的範圍，賠償的人可以把錢要回來嗎？」

這些問題其實是因為損害賠償計算與執行延伸出來的難題，但從請求損害賠償的本質來看，勞動力減損要賠償的，是要回復被害人還沒有受傷前的勞動力價值；而扶養費則是想要回復被扶養人原本應有的受扶養狀況而不是代替被害人的扶養義務。但勞動力價值和受扶養狀況很難去衡量價值是多少，因此實務為了運作得順利及便利，只能用事情發生時的標準往未來的一段時間去推算要賠多少才能算是填補了被害人或是受扶養人失去的部分。

但實務上的方法會讓人誤會，而衍生出被害人後面明明就過世了，當初的勞動力減損是不是算超過時間，或是明明人就過世不用受扶養了，當初賠的是不是賠超過的疑慮。

不過只要記得，當時賠出去的錢是為了填補並且回復被害人及受扶養人當時狀態下的損害，所以即便後面被害人沒有工作到退休就過世，或是受扶養人成年前或平均餘命結束前就去世，賠償的人也不能把已經��賠償出去的錢要回來。