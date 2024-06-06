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潑灑液體傷害行為：判斷傷害還是重傷的法律界線

潑灑液體傷害行為：判斷傷害還是重傷的法律界線

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-06-01更新 2024-06-06
雷皓明律師
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最近新聞上出現了很多暴打怒毆的畫面，打人和傷害人的樣態百百種，除了有健身教練大鬧超商的事件之外，小編還到了一則新聞是，有朋友因為債務糾紛，而在KTV包廂內以熱湯澆淋欠債人。這種潑灑液體，讓人家受傷留疤的，會有什麼刑事責任呢？刑法上除了有一般的傷害罪規定之外，另外還有「重傷罪」，不過怎樣算傷害、怎樣算重傷呢？

【很痛！！傷害還是重傷？】

最近新聞上出現了很多暴打怒毆的畫面，打人和傷害人的樣態百百種，除了有健身教練大鬧超商的事件之外，小編還到了一則新聞是，有朋友因為債務糾紛，而在KTV包廂內以熱湯澆淋欠債人。這種潑灑液體，讓人家受傷留疤的，會有什麼刑事責任呢？刑法上除了有一般的傷害罪規定之外，另外還有「重傷罪」，不過怎樣算傷害、怎樣算重傷呢？

【傷害罪和重傷罪】

傷害罪規定在刑法第277條，而重傷罪規定在第278條，另外在刑法第10條第4項有規定重傷的定義，重傷可以說是，毀敗或嚴重減損眼睛、耳朵、語能、味能、嗅能、一肢以上、生殖等機能，另外如果不是這些感官、四肢或生殖，但對於其他身體或健康造成重大不治或難治的傷害，也算是重傷。因此，刑法並沒有具體規定「傷害」的定義，不過對「重傷」則在第10條第4項有額外的規定。傷害與重傷兩者的刑度差了不少，前者是五年以下，後者是五到十二年。

【潑熱湯？潑硫酸？傷害還是重傷？】

前面提到的潑熱湯的例子，還有社會事件當中常常聽到潑腐蝕性液體的案件，這些潑液體造成他人受傷的行為到底屬於傷害還是重傷？觀察實務的判決，實務常常會去看，究竟是潑了什麼東西？如果是硫酸等高度侵蝕性液體的話，小編找到的判決幾乎清一色的都是「重傷」；不過如果是熱湯（甚至是一大鍋羊肉爐，如：臺灣花蓮地方法院刑事判決97年度訴字第49號），雖然造成他人燒燙傷，但可能也只是「傷害」而已。另外，實務也會去看傷害的「面積」，面積越大的話，就越有可能成立重傷；而如果恢復的差不多，並沒有刑法第10條的「毀敗、嚴重減損、重大不治、難治」的情形，法院則會傾向以傷害罪處理，如：雖然是潑不明腐蝕性液體，但訊問時傷勢痊癒，只留下疤痕，並非重傷罪（臺灣高等法院刑事判決九十二年度上更（一）字第五四號）。

另外，小編也想到，有無可能參考一些行政規定作為傷害或重傷的判斷標準？如：勞工保險失能給付標準，裡面即有提到失能給付的判斷，如：臉部有直徑五公分或八公分以上的傷痕（第9種失能種類的審核基準三、（二）、皮膚排汗功能喪失（第10種失能種類），這些其他領域的行政規定也可能有助於我們判斷如：功能要喪失到什麼程度？傷害面積要到多大的程度？等問題。回到本件，雖然在別人身上淋熱湯會讓人很痛、也很殘酷，不過在這樣潑灑熱湯的案件當中，很可能只會成立一般的「傷害罪」而已。

新聞來源：https://udn.com/news/story/7315/7114872 https://www.ettoday.net/news/20230520/2503343.htm

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